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NAIS 2023: "Алмаз-Антей" представит новейшее оборудование для аэронавигации

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Сопка-2
ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани.
Источник изображения: antonio-d50.livejournal.com

ЦАМТО, 3 февраля. С 7 по 8 февраля АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в юбилейной X Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023.

Мероприятие пройдет в год 100-летия гражданской авиации России и 50-летия Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД).

В столичном МВЦ "Крокус Экспо" холдинг и его дочерние общества продемонстрируют новейшие натурные образцы и макеты различного оборудования, а также некоторые инновационные решения в области аэронавигации.

В частности, ПАО "НПО "Алмаз" впервые представит дистанционный диспетчерский пункт (ДДП), который предназначен для обеспечения аэродромного диспетчерского обслуживания на удаленном аэродроме. В перспективе эта разработка Концерна сможет заменить традиционные командно-диспетчерские пункты, расположенные непосредственно на аэродромах.

Для визуального наблюдения за воздушной и наземной обстановкой в удаленных аэропортах ДДП способен обеспечить режимы "Вид из окна" (наблюдение за площадью маневрирования, ВПП, перронами, а также воздушным пространством в районе аэропорта), "Бинокль" (детальное наблюдение за интересующими объектами наблюдения), "Панорама" (отображение дополнительной информации об объектах наблюдения в воздухе и на земле, метеообстановке).

На текущий момент по всему миру реализовано и успешно эксплуатируется лишь немногим более десятка ДДП для управления воздушным движением посредством использования автономных модулей наблюдения, установленных на удаленных аэродромах. В России сегодня ДДП создается для аэродромного диспетчерского обслуживания из Якутского центра ОВД на аэродроме Маган, который расположен на левом берегу реки Лена в 13 километрах к северо-западу от Якутска и имеет невысокую интенсивность полетов. Реализация данного пилотного проекта позволит в дальнейшем существенно снизить финансовые затраты на оснащение региональных аэродромов без ухудшения качества аэродромного диспетчерского обслуживания и снижения уровня безопасности полетов.

ПАО "НПО "Алмаз" также продемонстрирует комплекс средств автоматизации деятельности аэропорта "Авиапортал", натурные образцы модульного командно-диспетчерского пункта серии "КМБЗ Топаз", бортового передатчика для оснащения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Москит" и передвижного радиомаяка "Прайм". Специалисты смогут ознакомиться с макетами доплеровского метеорологического локатора "ДМРЛ-3", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА "ROSC-1", трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2", аэродромного радиолокационного комплекса "ЛИРА-А10" и аэродромного радиолокационного комплекса "РЛК-10РА".

АО "ВНИИРА" представит пульт диспетчера полетно-информационного обслуживания, макеты мобильного командно-диспетчерского пункта, наземной станции вещательного автоматического зависимого наблюдения АЗН-В 1090 ES HC-1 c секторной антенной, моноимпульсного вторичного радиолокатора "Аврора-2" и натурный образец транспондера "Мангуст".

Кроме того, соэкспонентами Концерна на NAIS 2023 выступят АО "Азимут" и НППФ "Спектр". Эти компании продемонстрируют образцы продукции, которую холдинг комплексно использует при переоснащении аэродромов и центров ОВД. АО "Азимут" представит радиосредства ОВЧ и УВЧ диапазонов серии 2000, автоматический радиопеленгатор DF 2000, азимутальный доплеровский радиомаяк DVOR 2000, инструментальную систему посадки ILS 2700, дальномерный радиомаяк VOR, моноимпульсный вторичный радиолокатор "Крона-М", аэродромный радиолокатор S диапазона со встроенным моноимпульсным вторичным каналом АМИ 2700, автоматизированное рабочее место диспетчера управления воздушного движения и систему коммутации речевой связи VCS 2700. Также будут представлены средства обеспечения информационной безопасности и биометрических систем безопасности.

НППФ "Спектр" продемонстрирует сверхвысокоточную корректирующую станцию глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), комплекс наземных и летных проверок со станцией внешнетраекторных измерений, сертифицированный в Российской Федерации авиационный трекер определения местоположения по ГЛОНАСС - "Спектр-ГЛОНАСС", малогабаритные модули для беспилотных авиационных систем: комплекс наземных и летных проверок, бортовой GLS/ГНСС приемник-трекер.

Специалисты Концерна также расскажут гостям и участникам NAIS 2023 о ведущей роли Концерна в создании и модернизации ЕС ОрВД.

Как сообщил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, "сегодня можно с уверенностью сказать, что система организации безопасного воздушного движения в России выведена на принципиально новый уровень". По его словам, в рамках выполнения Программы модернизации ЕС ОрВД России к концу прошлого года Концерном в тесной кооперации с Росавиацией, ФГУП "Госкопорация по ОрВД" и предприятиями российской промышленности создано и переоснащено 12 укрупненных центров единой системы организации воздушного движения (Московский, Санкт-Петербургский, Ростовский, Хабаровский, Магаданский, Иркутский, Новосибирский, Красноярский, Самарский, Тюменский, Екатеринбургский, Якутский) и трех особых центров (Калининградский, Петропавловск-Камчатский и Симферопольский). "Тем самым мы как головной исполнитель завершили масштабный проект по строительству, реконструкции и оснащению оборудованием укрупненных центров Единой системы организации воздушного движения в России", –заявил он. "В текущих условиях это особенно актуально и важно: мы используем и внедряем только отечественные передовые технологии, оборудование и программное обеспечение", – подчеркнул Ян Новиков. Он напомнил, что Концерн поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму свыше 100 миллиардов рублей. "В результате комплекса испытаний автоматизированные системы ОрВД и их последующая эксплуатация подтвердили высокие технические характеристики и функциональные возможности, которые обеспечивают персоналу комфортную работу в условиях любой интенсивности воздушного движения и безопасность полетов", – сообщил глава Концерна. Ян Новиков также отметил, что в прошлом году сдан в эксплуатацию укрупненный центр ОрВД в Санкт-Петербурге и завершено переоснащение отечественной автоматизированной системы ОрВД укрупненного центра ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону.

Заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Концерна Дмитрий Савицкий сообщил, что в рамках решения задач, стоящих перед отечественной гражданской авиацией, холдинг смог создать уникальные перспективные системы с высочайшей степенью надежности и эффективностью работы в любых условиях. "Если говорить об опыте Концерна по модернизации ЕС ОрВД – важно понимать, что все отечественные автоматизированные системы управления воздушным движением, как аэродромные, так и районные, созданные в период 70-80 годов ХХ века, разработаны и произведены предприятиями, в дальнейшем вошедшими в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей", – отметил Дмитрий Савицкий.

ЕС ОрВД Российской Федерации обслуживает территорию общей площадью свыше 26 миллионов квадратных километров, протяженность маршрутов – более 800 тысяч километров. Для этих целей установлено более ста комплексов автоматизации управления воздушным движением, около 800 ед. средств наблюдения, а также порядка двух тысяч единиц средств навигации и посадки.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" является головным исполнителем модернизации ЕС ОрВД, в рамках которой холдинг создает современные средства наблюдения, управления и связи, а также задействует весь отечественный научно-технический и промышленный потенциал.

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