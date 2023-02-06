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ЦАМТО

Оборонный бюджет Индии в 2023/24 ф.г. возрастет до 5,93 трлн. рупий

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Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

ЦАМТО, 3 февраля. Правительство Индии 1 февраля опубликовало государственный бюджет на 2023/24 ф.г., который составит 45,03 трлн. индийских рупий. На оборону выделено 5,93 трлн. рупий (72,11 млрд. долл. по текущему курсу), в том числе 1,38 трлн. рупий – на пенсионные выплаты.

Как сообщает Defense News, таким образом, общий оборонный бюджет в 2023/24 ф.г. возрастет на 683,71 млрд. рупий по сравнению с бюджетом на 2022/23 ф.г. или на 13%.

На 2023/24 ф.г., который начинается 1 апреля, бюджетные ассигнования на закупку нового вооружения составят 1,62 трлн. рупий, а расходы на обслуживание и ремонт ВиВТ – 2,70 трлн. рупий.

Капитальные расходы (закупка ВиВТ) Сухопутных войск Индии составят 372,41 млрд. рупий (320,15 млрд. рупий в 2022/23 ф.г.), Военно-морских сил – 528,04 млрд. рупий (475,90 млрд. рупий в 2022/23 ф.г.), Военно-воздушных сил – 571,37 млрд. рупий (555,86 млрд. рупий в 2022/23 ф.г.). Расходы на НИОКР – 232,64 млрд. рупий.

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Страны
Индия
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