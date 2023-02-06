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ЦАМТО

Rheinmetall поставит системы ПВО неназванному заказчику

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Изображение нового 30-мм зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Air Defense Skyranger 30
Изображение нового 30-мм зенитного артиллерийского комплекса Rheinmetall Air Defense Skyranger 30.
Источник изображения: Rheinmetall

ЦАМТО, 3 февраля. Немецкая компания Rheinmetall 1 февраля объявила о подписании с неназванным инозаказчиком контракта на поставку систем противовоздушной обороны, а также боеприпасов и запасных частей для них.

Компания в последнее время не раскрывает стоимость контрактов, ограничиваясь диапазоном цифр. Так, стоимость данного заказа находится в среднем диапазоне двузначного числа в миллионах евро.

По заявлению Rheinmetall, в секторе систем противовоздушной обороны на базе автоматических пушек она является лидером мирового рынка и единственным поставщиком комплексных систем управления огнем, автоматических пушек, интегрированных управляемых ракет и боеприпасов воздушного подрыва.

Системы обнаружения воздушных целей и РЛС, мощные сенсорные технологии и высокоэнергетические лазерные излучатели также входят в портфель предложений Rheinmetall.

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Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
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