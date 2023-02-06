Опубликовано видео тренировки экипажей новейших танков Т-90М "Прорыв"

Минобороны опубликовало видео стрельбы на полигоне из новейших танков Т-90М "Прорыв"

МОСКВА, 3 февраля/ Радио Sputnik. Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы на полигоне из новейших танков Т-90М "Прорыв", которые ВС РФ применяют в зоне СВО.

На видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, – несколько танков движутся параллельными курсами на полигоне в Ленинградской области и на ходу ведут огонь из 125-миллиметровых пушек по условному противнику. Стрельбы выполняют военнослужащие танковых подразделений Западного военного округа.

В ходе стрельб танкисты отработали уничтожение мишеней на дистанциях до пяти километров, уточнили в ведомстве. Мишени имитировали бронетехнику, живую силу и летательные аппараты противника.

На танкодроме механики-водители новых машин выполнили преодоление естественных и искусственных препятствий.

Танк Т-90М "Прорыв" – модернизированная версия танков типа Т-90. Он оснащен повышенной защитой, новым боевым башенным модулем, высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем с различными типами прицеливания и климат-контролем.

На "Прорыве" также улучшили боевые и эксплуатационные характеристики.

Ранее радио Sputnik сообщило, что посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил Вашингтон о последствиях передачи танков Украине.