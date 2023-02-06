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ТАСС

Медведев заявил, что ВВП Украины будет снижаться "до победного конца"

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости Екатерина Штукина

Зампред Совбеза РФ заявил, что общие потери Украины от столкновения с Россией достигли $830-850 млрд

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит работать над достижением целей СВО, а значит ВВП Украины в 2023 году может снизиться еще на 5-10%, и перспектива полного банкротства украинской государственности становится все более отчетливой. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале в пятницу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он сослался на данные американского банка Goldman Sachs о том, что общие потери Украины от столкновения с Россией достигли $830-850 млрд, ВВП страны сократился на 35-36%, а госдолг к концу 2023 года увеличится с $107 млрд до 180-200 млрд и "надежды даже на микроскопическое восстановление призрачны".

"Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5-10%. Поэтому все более отчетливо видна перспектива полного банкротства украинской государственности и неизбежного конца", - констатировал Медведев. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
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