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ЦАМТО

Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы

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Военнослужащие бундесвера
Военнослужащие бундесвера.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 3 февраля. Нидерланды и Германия могут объединить свои сухопутные силы. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг.

Отмечается, что в состав нидерландских сухопутных войск входят три боевые бригады, из которых две уже интегрированы в вооруженные силы ФРГ.

Как сообщил агентству майор Марк ван де Бек, представитель королевской армии Нидерландов, уже в апреле может произойти интеграция последней оставшейся бригады, численность которой составляет три тысячи военнослужащих.

По словам ван де Бека, окончательное решение правительство Нидерландов еще не приняло.

Согласно голландской газете NRC, объединенные силы будут насчитывать около 50 тыс. военнослужащих, из них 8 тыс. будут из Нидерландов. Планы по интеграции сухопутных сил не коснутся голландского подразделения специального назначения Korps Commandotroepen, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Германия
Нидерланды
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