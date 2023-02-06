Франция предложила Украине дополнительные самоходные гаубицы CAESAR

ЦАМТО, 3 февраля. Как заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, Франция предложила передать ВСУ 12 дополнительных 155-мм СГ CAESAR.

По информации французской газеты Le Monde, С.Лекорню сообщил, что поставка будет финансироваться из специального фонда поддержки в размере 200 млн. евро, формирование которого было одобрено парламентом страны.

График поставки еще предстоит согласовать, но передача может быть произведена в течение нескольких недель. При необходимости, часть из 12 дополнительных СГ CAESAR может быть передана из наличия СВ Франции, как уже практиковалось ранее. Поставка гаубиц стала возможной ввиду того, что компания Nexter увеличила свои производственные мощности.

С учетом передаваемых Данией 19 СГ CAESAR на шасси с колесной формулой 8х8, украинский парк гаубиц этого типа увеличится до 48 ед.

Ранее, в 2022 году, Франция уже передала Украине 18 СГ CAESAR. Эти гаубицы применялись ВСУ в ходе боевых действий. В настоящее время они требуют обслуживания, на проведение которого потребовалось выделить десятки миллионов евро.

Самоходная гаубица CAESAR ("Цезарь") разработана компанией Giat Industries (ныне Nexter Systems) на базе штатной 155-мм буксируемой гаубицы, установленной на шасси грузовика Sherpa с колесной формулой 6х6 компании Renault Trucks Defense.

Боевая масса системы CAESAR составляет около 17,7 т, расчет – 4 человека. Диапазон углов наведения в горизонтальной плоскости – 34 град. (по 17 град. влево и вправо от оси машины), в вертикальной – от -3 до +66 град. СГ CAESAR вооружена 155-мм орудием длиной 52 калибра, позволяющим вести стрельбу широким спектром 155-мм боеприпасов. Так, гаубица может вести стрельбу кассетным снарядом ERFB NR 269 BB на максимальную дальность до 42 км, фугасными снарядами M107 на дальность 18,3 км; фугасными LU 211 на дальность 30-40 км, противотанковыми боеприпасами с самоприцеливающимися боевыми элементами BONUS на дальность до 35 км, усовершенствованными кассетными снарядами OGRE с суббоеприпасами DPICM на дальность до 35 км. Время перевода из походного положения в боевое – 60 сек. Максимальная скорострельность – 6 выстр./мин, при этом первые 3 выстрела могут быть сделаны за 18 сек. Установка развивает максимальную скорость на шоссе до 100 км/ч. Запас хода – 600 км.