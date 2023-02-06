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ТАСС

Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности

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Пуск УР GLSDB из ПУ MLRS на фоне зимнего пейзажа севера Скандинавского полуострова &copy; Saab
Пуск УР GLSDB из ПУ MLRS на фоне зимнего пейзажа севера Скандинавского полуострова © Saab.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По данным газеты The Wall Street Journal, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. США потребуется около девяти месяцев, чтобы поставить Украине первую партию ракет GLSDB с максимальной дальностью около 150 км, которую Вашингтон может включить в новый пакет помощи украинской армии. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты, как ожидается, объявят 3 февраля о новом пакете военной помощи киевским властям. По ее сведениям, впервые в список поставляемых Украине вооружений будут включены ракеты GLSDB. Как отмечает издание, этот снаряд весом порядка 113 кг оснащается ракетным двигателем и может быть запущен из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По их сведениям, в ближайшее время ВСУ не смогут ввести это военное оборудование в эксплуатацию, так как после заключения контракта на реализацию поставок GLSDB потребуется около девяти месяцев. Вашингтон также планирует включить в следующий пакет пакет военной помощи противопехотные мины Claymore, снаряды Excalibur и вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, пишет Bloomberg, отмечая, что на их поставки потребуется меньше времени.

Ранее агентство Reuters передавало, что размер нового транша военной помощи Украине составит $2,2 млрд. Вооружения на $400 млн будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона. Остальная часть суммы будет выделена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение министерством обороны соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление Украине уже имеющихся у США средств. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
M982 Excalibur
Patriot ЗРК
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2 комментария
№1
06.02.2023 11:59
Цитата, q
на реализацию поставок GLSDB потребуется около девяти месяцев.

А Верховный заявляет, что мы никуда не спешим на Украине и даже про освобождение всей Левобережной Украины (Новороссии) никто в Кремле не говорит...
А как же ракеты средней дальности НАТО под Харьковом с подлетным временем до Москвы в 10-15 минут, угроза их появления заявлялась как одна из главных причин начала СВО.
Разве через год войны на Украине уже не требуется обезопасить Европейскую часть России от ракетных ударов?
До Рязани и Саратова уже не раз прилетало по аэродромам дальней авиации, какие ещё нужны подтверждения, ракетам плевать на "красные линии" за нарушение которых зеленскому в очередной раз "погрозили пальчиком"....
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№2
06.02.2023 12:39
Чушь про 9 месяцев для успокоения. Бомбы есть, ускорители ракетные есть, производить можно быстро и много
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