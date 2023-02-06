Глава Росатома рассказал об обстановке на Запорожской АЭС

По словам Алексея Лихачева, в последние недели не фиксировали прилетов, хотя попытки беспилотников входить на территорию ЗАЭС были

АЛМАТЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Обстановка на Запорожской атомной электростанции еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели артиллерийские попадания по ЗАЭС не фиксировались, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

"К сожалению, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции. Об этом говорят инспекторы МАГАТЭ, они слышат взрывы, слышат отголоски канонады", - сказал Лихачев журналистам.

Он также отметил, что "в последние недели мы не фиксировали прилетов на атомную станцию, хотя попытки беспилотников входить на территорию ЗАЭС были". Эти попытки, добавил Лихачев, были пресечены службой безопасности. "Трудовой коллектив, несмотря на это давление, справляется с жизнедеятельностью, обеспечением безопасности. В целом станция не вырабатывает сейчас электроэнергию по целому ряду причин, но два блока находятся в так называемом горячем останове", - сказал глава Росатома.

Это означает, пояснил он, что без ядерной реакции за счет электричества реакторы вырабатывают тепловую энергию и устойчиво снабжают теплом город Энергодар. "Мы считаем ситуацию с теплоснабжением Энергодара приемлемой, хотя, конечно, если так можно выразиться, это временная схема. Держится она не только за счет атомной станции, но еще большого количества мобильных блочных котельных, которые мы поставили - Российская Федерация, Росатом - на станцию, в город, но и ценой героических усилий коллектива", - сказал Лихачев. Он выразил уверенность, что Энергодару удастся пережить тяжелые времена и вернуться к штатной эксплуатации атомной станции.

ЗАЭС является самой мощной атомной электростанцией в Европе. Она расположена в городе Энергодаре (Запорожская область) на берегу Каховского водохранилища. Построена в 1980-1996 годах. Станция включает шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 тыс. МВт, на ее долю до сих пор приходилась четверть всей выработки электроэнергии на Украине. 28 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине Вооруженные силы РФ взяли Запорожскую АЭС под контроль. Станция продолжила работу в штатном режиме, о сложившейся ситуации 2 марта было уведомлено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).