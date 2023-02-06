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ЦАМТО

MBDA поставит ЗУР CAMM для кораблей MMSC ВМС Саудовской Аравии

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ЗУР CAMM
ЗУР CAMM.
Источник изображения: mbdainc.com

ЦАМТО, 3 февраля. Командование ВМС Саудовской Аравии выбрало европейскую группу MBDA поставщиком зенитных управляемых ракет для новых боевых кораблей, предпочтя их ЗУР американской компании Raytheon.

Как сообщило Министерство обороны США, командование кораблестроения и вооружения ВМС США 31 января заключило с американским подразделением европейской группы MBDA контракт на сумму 118,7 млн. долл., предусматривающий поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" унифицированных модульных зенитных управляемых ракет CAMM (Common Anti-Air Module Missile) для оснащения многоцелевых надводных боевых кораблей MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), которые строятся для ВМС Саудовской Аравии на предприятии Fincantieri Marinette Marine в Висконсине.

Работы будут выполняться на филиалах группы MBDA в Стивенидже (Великобритания, 70%), Индиан-Хед (шт.Мэриленд, 18%), Хантсвилле (шт.Алабама, 9%), Арлингтоне (шт.Вирджиния,2%) и Мейпорте (шт.Флорида,1%). Как ожидается, поставки будут завершены к январю 2027 года. Контракт включает опционы, в случае реализации которых совокупная стоимость продажи возрастет до 145,552 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Саудовской Аравии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 4 многоцелевых надводных боевых кораблей MMSC (Multi-Mission Surface Combatant), а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 11,25 млрд. долл.

В ноябре 2017 года ВМС США подписали с Lockheed Martin Corp начальный контракт на сумму 22,748 млн. долл., предусматривающий оказание услуг по поставке кораблей ВМС Саудовской Аравии. Впоследствии была подписана еще серия контрактов на закупку оборудования с длительными сроками производства.

В июле 2018 года с Lockheed Martin был заключен контракт стоимостью 450 млн. долл. на разработку рабочего проекта и планирование строительства кораблей, а в декабре того же года – еще одно соглашение стоимостью 1,956 млрд. долл. В состав консорциума, который выполняет строительство, входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, Gibbs & Cox и более 800 поставщиков в 42 штатах США.

Резка стали для строительства головного корабля серии началась 28 октября 2019 года, для второго корабля – 28 января 2021 года. Закладка киля головного корабля, (820) "Сауд", состоялась 26 мая 2021 года, второго, (822) "Фахд", – 13 октября 2022 года. Как ожидается, спуск корабля "Сауд" на воду состоится в ближайшее время.

На момент официального объявления о продаже четырех кораблей MSSC Саудовской Аравии предусматривалось, что они будут оснащены ЗУР RIM-162 Evolved SeaSparrow (ESSM) компании Raytheon в двух восьмиконтейнерных вертикальных пусковых установках Mk.41. Тем не менее, в октябре 2022 года в ходе выставки Euronaval-2022 в Париже компания Lockheed Martin заявила, что корабли получат на вооружение ракеты CAMM, которые будут размещены в одной восьмиконтейнерной ВПУ.

Государственная компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) объявила в марте 2022 года, что подписала с MBDA меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание в королевстве центра обслуживания ракет. Представитель SAMI также сообщил о планах организации производства ракет CAMM и CAMM-ER (Extended Range) в Саудовской Аравии.

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Страны
Великобритания
Саудовская Аравия
США
Продукция
Mark 41
RIM-162 ESSM
Компании
Fincantieri
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Raytheon
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