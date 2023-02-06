Спецоперация России: военное управление на Украине.

Настоящая публикация является заключительной частью статьи «Эффективность командования» (Command performance) британского издания Janes Defence and Intelligence Review. В первой части автор анализировал взаимодействие военных округов (ВО) ВС России в ходе специальной военной операции на Украине. В настоящем отрывке речь идет об организации военного управления (C2 по терминологии НАТО) на отдельных участках линии соприкосновения.

Перевод статьи выполнен с сохранением стилистики автора! Под рубрикой «Зарубежный автор» редакция ИВi старается представлять широкий спектр взглядов иностранных военных специалистов. Вместе с тем, приходится особо подчеркивать, что адекватность некоторых идей и теорий, рассматриваемых за рубежом, вызывает много вопросов.

Военное управление на Донбасском фронте

В начале апреля Кремль сообщил, что приказал остановить застопорившееся наступление на Киев. Главной военной целью России будет захват Донбасса, включающего Донецкую и Луганскую области. Основная часть сил, сосредоточенных вокруг Киева, отступила в Беларусь и Россию, а затем была переброшена для боевых действий на Донбассе.

Генерал Александр Дворников

Это вызвало сообщения в западных СМИ со ссылкой на «разведывательные источники» о том, что командир Южного ВО генерал Александр Дворников получил командование над вторжением на Украину в рамках чистки среди генералов после неудач вокруг Киева. Однако, похоже, перестройка цепочки командования оказалась не такой простой, как эта.

Границы Донбасса попадают преимущественно в зону ответственности Южного ВО, а также с 2014 года координирует операции с вооруженными формированиями промосковской Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР). Следовательно, неудивительно, что А.Дворников остался руководить операцией на Донбассе. Его войска добились значительно большего успеха, чем их коллеги в Киеве в первые недели войны.

Прибытие войск из Киевской области требовало координации для ввода их в действие вместе с формированиями России, ЛНР и ДНР. Южный ВО, как оперативный штаб на ТВД, имел все возможности для выполнения этой задачи.

Новые группировки

В битве за Донбасс российские военные сосредоточили подавляющие силы, чтобы заманить в ловушку и уничтожить украинские войска, защищающие регион, в нескольких карманах или котлах. В качестве нового основного усилия русские развернули дополнительные средства военного управления, чтобы обеспечить успех наступления.

В так называемых «котловых» боях участвовали российские войска, продвигавшиеся на юг из-под Изюма, на запад в сторону Лисичанска и Северодонецка и на север от Донецка.

Эти три направления были закреплены соответственно за группировками войск Восточного, Центрального и Южного ВО. Разведка Министерства обороны Великобритании стала называть их Восточной, Центральной и Южной группами войск. Анализ боевого порядка показал, что в каждой группе было четыре или пять армейских штабов, а также один или два штаба дивизий. В Центральную и Южную группы входили соответственно 2-й армейский корпус ЛНР и 1-й армейский корпус ДНР.

Судя по видеозаписи с российской стороны, каждая из новых групп имеет артиллерийскую и ракетную поддержку, в том числе собственные артиллерийские, ракетные и оперативно-тактические бригады баллистических ракет «Искандер», а также воздушно-десантные подразделения для ближнего боя. Они также, по-видимому, выполняют роль координатора воздушной поддержки, управляя ежедневными ударами самолетов и боевых вертолетов в соответствующих секторах.

Подразделения ЛНР и ДНР, по-видимому, полностью интегрированы в Центральную и Южную группы соответственно и получают российскую артиллерийскую поддержку. Эти подразделения возглавляет сильный кадровый состав российских кадровых офицеров и технических специалистов. Рядовые солдаты набираются преимущественно из местного населения.

Генерал Сергей Суровикин

Когда Минобороны России начало сообщать о том, что Южная группа находится под командованием , в западных СМИ появились слухи, что А.Дворников освобожден от командования округом. Кажется, это не так, из-за возникновения путаницы между Южной группой и Южным военным округом. Первая представляет собой боевую группировку, созданную специально для продолжения боевых действий, в то время как Южный ВО представляет собой постоянно действующую организацию с диапазоном командования, простирающимся от Крыма до юга России и вплоть до Кавказа.

Эти группы представляют собой новый уровень командования, аналогичный западному корпусу, или трехзвездному штабу, который включен в цепочку военного управления, чтобы командующий округом мог сосредоточиться на операциях на ТВД, а не отвлекаться на принятие тактических или оперативных решений в донбасской битве.

Назначение С.Суровикина в некоторых кругах было встречено с удивлением, поскольку он был командующим ВКС [Воздушно-космическими силами] с 2017 года. Он провел свою военную карьеру в сухопутных войсках и стал первым нелетчиком, командовавшим ВКС. Его возвращение на передовую в качестве командира наземного формирования свидетельствует о том значении, которое российское командование придавало успеху операции на Донбассе.

Генерал-полковник Александра Лапина

Командующим Центральной группой Москва назвала генерал-полковника Александра Лапина, командующего Центральным ВО в мирное время. Не было никаких указаний на то, кто возглавляет Восточную группу, поскольку ее командующий округом Чайко появился в качестве командующего российскими войсками в Сирии в июне.

Центральный и Восточный ВО перед началом наступления на Украину развернули свои мобильные бригады военного управления, а также тыловые, воздушные, противовоздушные и авиационные средства в Белоруссии и на западе России. Судя по всему, их перебросили на Донбасс для нового наступления.

Недавно созданная южная группировка, скорее всего, была создана из средств, обычно приписанных к Южному ВО, таких, как развернутая бригада связи и бригада материально-технического обеспечения. Эти подразделения обычно базируются вокруг Ростова-на-Дону, где находится штаб округа в мирное время. Это примерно в 200 км от линии фронта в Донбассе, поэтому можно было легко установить пути сообщения с крупными логистическими объектами в Ростове-на-Дону.

Ведение войны на флангах

Хотя основные усилия на Донбассе были направлены на усиление дополнительными войсками и ресурсами, российское командование также должно было продолжать управлять операциями вдоль северных и северо-западных границ Украины, а также в прибрежной зоне Черного моря. Эти активные фронты также потребовали внедрения инновационных механизмов военного управления. Между Беларусью и Донбассом проходит более 500 км границы с Украиной. Она остается активной линией фронта, но с апреля [2022 года] уровень боевых действий снизился, и ни одна из сторон не пытается начать крупные наземные наступательные операции. Разведка МО Великобритании выявила в этом регионе Западную группу войск, действующую в районе Харькова.

Поскольку штаб Западного ВО мирного времени находится более чем в 800 км к северу, в Санкт-Петербурге, под Харьковом было бы целесообразно создать передовой тактический штаб для руководства операциями вдоль северо-западной границы Украины.

Воздушными и морскими операциями вокруг Черного моря руководит штаб Черноморского флота в Севастополе. Обычно флот подчиняется штабу Южного ВО. Военное управления российских сухопутных войск, действующих в районе Херсонщины, менее однозначен.

Разведка МО Великобритании предполагает, что они являются частью Южной группы. Херсон находится более чем в 400 км от поля боя на Донбассе, поэтому было бы отвлечением от основных усилий, если бы командующему группы пришлось делить свое внимание между двумя географически разделенными зонами боевых действий.

На Херсонском фронте выделены части основного соединения береговых войск Черноморского флота — 22-го армейского корпуса, что может свидетельствовать о том, что штаб флота руководит воздушными, морскими и сухопутными операциями в этом районе в комплексе.

РК «Искандер» на Украине

Завершающими элементами российской кампании являются стратегические авиационно-ракетные удары бомбардировщиков Дальней авиации, подводных лодок с ракетами «Калибр» и ракетных бригад Сухопутных войск «Искандер».

Они предназначены для деградации украинских логистических объектов и стратегических коммуникаций. В частности, они призваны пресечь поток поставляемого Западом вооружения на Донбасский фронт.

Интеграция этих глубинных ударов, по-видимому, проводится Национальным центром управления обороной в Москве из-за необходимости объединить несколько ведомств и обеспечить их эффективную работу в одном воздушном пространстве.

Основная часть сил Восточного ВО была выведена из Беларуси в апреле [2022 года], но на территории союзника Москвы остались зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». По оценкам источников белорусской оппозиции, около 1000 российских военнослужащих по-прежнему сосредоточены в нескольких местах.

Регулярно поступают сообщения о пусках ракет «Искандер» по Западной Украине с объектов в Беларуси. Этот независимый отряд, скорее всего, подчиняется непосредственно Национальному центру управления обороной и оттуда получает задачи на свои ракетные удары, точно так же, как тяжелые бомбардировщики Дальней авиации получают задачи по атакам крылатыми ракетами на территории Украины.

Перспектива

Хотя западные СМИ сосредоточили свое внимание на личностях, вовлеченных в руководство военными действиями России, например, на том, какие генералы погибли или уволены, существует множество пересекающихся штабов, участвующих в военном управлении России, и многие из них взаимозависимы.

На всеобъемлющем стратегическом уровне Национальный центр управления обороной в Москве продолжает действовать в качестве главного координирующего агентства, и в открытом доступе нет никаких сведений, свидетельствующих об изменении этого положения.

Война России против Украины — это крупномасштабная война на ТВД, охватывающая географический регион размером с Францию и Германию вместе взятые. Хотя довоенные российские военные учения проводили на ТВД, в них одновременно участвовал только один штаб военного округа. В феврале Москва ввела силы из четырех военных округов на одно и то же поле боя.

Количество задействованных войск и географический охват основных российских соединений побудили к созданию нового уровня военного управления сухопутными войсками - выше уровня армии, но ниже уровня округа. В ходе интенсивных боевых действий на Донбассе эти новые группировки, судя по всему, контролируют несколько штабов армейского и дивизионного уровня.

Построение C2 в регионе в июне и июле [2022 года], по-видимому, является временной мерой. Как только силы Москвы достигнут цели — вытеснения украинских войск из Луганской и Донецкой областей — основные усилия российских военных, скорее всего, будут перенесены на новые фронты.

Возможна новая операция либо по окружению и захвату Харькова, либо по отсечению и захвату Одессы. Для успеха им потребуются собственные специальные механизмы военного управления. До сих пор в войне на Украине российским военным приходилось адаптироваться к новым ситуациям и корректировать свои структуры оперативного управления.

По материалам журнала Janes Defence and Intelligence Review

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