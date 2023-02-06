Фрегаты проекта 22350М ВМФ России получат сверхдальние зенитные управляемые ракеты

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Находящиеся в составе Военно-морского флота Российской Федерации фрегаты проекта 22350М, на вооружении которых находятся корабельные зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут», получат зенитные управляемые ракеты (ЗУР) с дальностью поражения до 400 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военно-промышленном комплексе.

В настоящее время комплекс «Полимент-Редут» может применять зенитные ракеты с дальностью поражения в 150 километров. Таким образом, дальнобойность комплекса увеличится более чем в два раза, что скажется на боеспособности фрегатов и эффективности их боевого применения.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, увеличенная почти в три раза дальность перехвата воздушных целей приведет к тому, что российские фрегаты смогут уничтожать самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Дальнобойные ракеты будут запускаться из ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14.

В настоящее время фрегат «Адмирал Горшков», к примеру, имеет 2 УКСК на 16 ракет. На фрегатах, начиная с корабля «Адмирал Амелько», являющегося пятым в проекте, будут устанавливать уже по четыре комплекса, рассчитанных на восемь ракет в каждом. Известно, что закладывать головной фрегат проекта 22350М собираются в 2023 году.

Всего Россия рассчитывает построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М, что должно значительно повысить боеспособность российского военно-морского флота на фоне текущих событий.