ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России

Военные в одной из африканских стран. Архивное фото.

Посол РФ: армия ЦАР при помощи инструкторов из России разгромила много бандформирований

МОСКВА, 3 февраля/ Радио Sputnik. Большая часть незаконных вооруженных формирований в Центральноафриканской республике разгромлена армией при поддержке российских инструкторов, сообщил РИА Новости посол РФ в стране Александр Бикантов.

По его словам, власти ЦАР высоко оценивают итоги работы российской стороны при подготовке армии, полиции и жандармерии страны.

"Что касается незаконных вооруженных формирований, то в результате успешных оборонительных действий армии ЦАР при поддержке российских инструкторов большая часть бандформирований разгромлена <...> Их вожаки пребывают за рубежом", – сказал Бикантов агентству.

По его словам, в ЦАР сейчас находятся 1 890 военных инструкторов из России. Правительство африканской страны заинтересовано в увеличении их количества и направило соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН.

Власти Центральноафриканской республики и представители вооруженных группировок в феврале 2018 года подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Ассоциации офицеров рассказали о помощи ЦАР со стороны России в борьбе с терроризмом.