ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России

Посол РФ: армия ЦАР при помощи инструкторов из России разгромила много бандформирований
МОСКВА, 3 февраля/ Радио Sputnik. Большая часть незаконных вооруженных формирований в Центральноафриканской республике разгромлена армией при поддержке российских инструкторов, сообщил РИА Новости посол РФ в стране Александр Бикантов.
По его словам, власти ЦАР высоко оценивают итоги работы российской стороны при подготовке армии, полиции и жандармерии страны.
По его словам, в ЦАР сейчас находятся 1 890 военных инструкторов из России. Правительство африканской страны заинтересовано в увеличении их количества и направило соответствующую заявку в Совет Безопасности ООН.
Власти Центральноафриканской республики и представители вооруженных группировок в феврале 2018 года подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в Ассоциации офицеров рассказали о помощи ЦАР со стороны России в борьбе с терроризмом.