Командиры эскадрилий. Как в Москве учат операторов беспилотников по уникальной методике

ТАСС — о новом направлении обучения в Политехническом колледже имени Николая Годовикова

Авиационная отрасль с использованием беспилотных воздушных судов (БВС) активно развивается во всем мире. Растет спрос и на представителей новой профессии — операторов БВС. Московский политехнический колледж им.[/b] Н.Н. Годовикова начал заниматься подготовкой специалистов в этой области первым в России — в 2017 году. Какими качествами должен обладать оператор дрона, где могут работать выпускники колледжа и как влюбленные в авиацию преподаватели превратили обычный учебный процесс в [b]захватывающую игру, в которой вчерашние девятиклассники становятся настоящими командирами эскадрилий, читайте в материале ТАСС.

"Когда в колледже им. Н.Н. Годовикова появилось направление по специальности "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", начинать пришлось в буквальном смысле с чистого листа. Мы своим преподавательским коллективом сами разработали учебные программы. Не стали изобретать велосипед, а использовали те наработки государственной авиации, которые были в России, и адаптировали технологию обучения в государственной и гражданской пилотируемой авиации к БВС", — рассказал преподаватель колледжа Юрий Николаевич Матыко.

Навыки и карьера

Обучение проводится на базе общего среднего образования, учащиеся принимаются после 9-го класса. Продолжительность программы — 3 года 10 месяцев (5 140 учебных часов). С 2017 года колледж подготовил уже два выпуска, в общей сложности 48 специалистов. Вопреки стереотипам профессия оператора БВС оказалась привлекательной не только для мальчишек. "У нас учатся и мальчики, и девочки, восемь из которых уже стали выпускницами по нашей специальности", — говорит Матыко.

Учебный день начинается с общего сбора-построения. На каждом построении будущие внешние пилоты выступают с небольшим тематическим докладом. Так ребята узнают о выдающихся отечественных авиаконструкторах и героях-авиаторах. "На эту специальность приходит много мотивированных ребят из семей, где дедушка или бабушка были авиаторами, родители трудятся в авиационной отрасли. Они с детства знают и любят авиацию, в курсе всех событий, бывают на авиасалонах, выставках. Также к нам приходят ребята, которые понимают, что сейчас беспилотные воздушные суда — одна из самых перспективных отраслей", — рассказывает Матыко.

Согласно программе, на базе колледжа проводится обучение воздушному пилотированию и эксплуатации воздушных судов до 30 кг. Выпускники должны уметь пилотировать беспилотные летательные аппараты, а также владеть навыками их эксплуатации — вплоть до мелкого ремонта, для этого на базе колледжа есть своя мастерская. Кроме того, операторы учатся использовать полезную нагрузку, которая устанавливается на дрон: фото- или видеокамеру, тепловизор, магнитометр, газоанализатор, лазерный сканер и так далее.

Беспилотная авиация сегодня активно применяется в самых разных сферах. Выпускники колледжа могут работать в геодезии, энергетике, МЧС, сельском хозяйстве и многих других областях. "К примеру, сейчас любой геодезист должен уметь эксплуатировать БВС. До этого специалисты работали с теодолитом и рулеткой, а сейчас у них появился новый инструмент — беспилотный летательный аппарат. Потихоньку дроны внедряются во все сферы жизни, вакансий достаточно много", — отмечает заведующий лабораторией "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов" колледжа им. Н.Н. Годовикова Виталий Долгов — внук знаменитого парашютиста-испытателя Героя Советского Союза Петра Ивановича Долгова.

Большинство ребят после окончания колледжа продолжают учебу в высших учебных заведениях. К примеру, из первого выпуска девять человек поступили в ведущие вузы страны — МАИ, МГТУГА, МГТУ им. Баумана. "Нам и следить не надо за тем, как складывается жизнь выпускников. Ребята по нам скучают, каждую неделю минимум один-два человека приходят в гости", — говорит Юрий Матыко.

Преподаватель ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова Юрий Матыко. Источник: pkgodovikov.mskobr.ru

Поющая эскадрилья

Главное для оператора беспилотника — быстрота реакции, аналитический склад ума и умение принять верное решение в сложной ситуации. "Все качества, которыми должен обладать выпускник, формируются здесь, на нашей базе. При поступлении подобных требований мы не предъявляем", — отмечают преподаватели колледжа им. Н.Н. Годовикова.

Профессиональный оператор беспилотного летательного аппарата должен обладать колоссальным объемом знаний. Теоретическая подготовка включает изучение нормативной базы, метеорологии, навигации, аэродинамики и многое другое. "Абсолютное большинство ребят приходят с нуля, хотя у некоторых и есть свои коптеры. Когда стартуют специальные дисциплины, прежде всего мы начинаем знакомить студентов с основами законодательной базы, Воздушным кодексом Российской Федерации", — рассказывает Юрий Матыко.

Большим открытием для многих становится то, что согласно новым правилам все беспилотники тяжелее 150 г теперь обязательно нужно регистрировать — без этого их в воздух поднимать запрещено. "И тут мы начинаем обучать, что аппарат надо сначала поставить на учет, получить бортовой номер в Росавиации, предоставить документы, нанести соответствующую окраску на борт и так далее. Хочешь полетать? Вот порядок, зональные центры единой системы, закажи воздушное пространство и тогда выполняй свои полеты. Когда ребята начинают это понимать, это первые шаги к профессиональному совершенствованию", — подчеркивает преподаватель.

В течение первого года учащиеся постигают базовые дисциплины — математику, физику. Специальные дисциплины начинаются с 4-го семестра, и вот тут-то и начинается самое интересное. Один из методических приемов, применяемых в учебном процессе, основан на внедрении метода игр. Именно его преподаватели колледжа им. Н.Н. Годовикова избрали для обучения будущих операторов беспилотных летательных аппаратов и добились хороших результатов.

"Когда ребята приходят к нам, они сразу становятся не просто учебной группой, а эскадрильей. Мы учим детей тому, что авиация — дело коллективное. У ребят появляется чувство локтя, они привыкают к тому, что у них эскадрилья, авиационное звено, экипаж. Соблюдают принцип субординации, учатся правильно подавать и выполнять команды, принимать решения, — рассказывает преподаватель Алексей Белов. — В итоге будущие операторы беспилотных летательных аппаратов оказываются настолько увлечены игрой, что учебный процесс буквально поглощает их. Сейчас у ребят есть задумка создать поющую эскадрилью — как в фильме "В бой идут одни старики".

"Командир эскадрильи назначается из числа наиболее ответственных студентов. Правая и левая рука командира — его заместители по летной подготовке и воспитательной работе. В коридорах у нас висят стенгазеты, ребята соревнуются между собой. Назначается начальник штаба, который ведет все документы: плановые таблицы, журналы постановки задач — все как в пилотируемой авиации. Когда начинается модуль по технической эксплуатации, назначается заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе", — говорит Матыко.

Иногда ребята расстраиваются до слез, если на должность командира назначили не их. Но в этом нет ничего страшного — до командирского поста нужно дорасти. Такое бывало, и не раз, шанс есть у каждого. "Быть командиром статусно, но тяжело", — отмечает Виталий Долгов.

Преподаватели рассказывают, что в их практике еще не было ни единого случая серьезных разногласий или несостыковки людей в экипажах — каждый из них подбирается с учетом склада характера и подготовки. Сплоченной командой новички становятся далеко не сразу: сначала ребятам надо сработаться, притереться и сделать правильные выводы из ошибок. "Допустим, у экипажа — командир и оператор — есть недочеты по полетам. Я спрашиваю старшего: почему так получилось? Ответ: это не я, это он сделал. А мы говорим: "Нет, так не пойдет, это вы сделали, вы — команда и должны проверять друг друга", — рассказывает Долгов.

Управлять из любой точки Земли

Сами аппараты — предмет гордости колледжа им. Н.Н. Годовикова. Здесь есть отечественные производители беспилотников вертолетного и самолетного типа. В их числе БВС вертолетного типа "Орлан К6", разработанный российским предприятием "Специальный технологический центр". Также обучение проводится на мультикоптерах ведущего российского производителя — компании "Геоскан", в числе которых "Геоскан-401". Кроме того, в арсенале колледжа есть различные импортные дроны — Autel, DJI. "Это хорошие базовые суда для учебы, для того чтобы понять, из чего состоит квадрокоптер, какие нужны знания для того, чтобы его поднять", — подчеркнул Виталий Долгов.

Также лаборатория внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов колледжа им. Н.Н. Годовикова оснащена тремя типами тренажеров: "Орлан-10", "Геоскан", "Суперкам". Это настоящее рабочее место оператора БВС, откуда можно запускать аппарат и управлять им. "Каждое рабочее место рассчитано на двух человек — командира экипажа и оператора полезной нагрузки, который управляет целевым оборудованием БВС", — уточняет Юрий Матыко.

Деньги за воздух

Простота управления беспилотником иллюзорна. Каждый полет должна предварять серьезная подготовка. Командир эскадрильи ставит задачу, определяя район, маршрут и полетное задание. Ребята много работают с картами, поскольку воздушное пространство очень напряженное, также существуют запретные зоны, где полеты недопустимы. "К примеру, над Москвой летают только по кольцевой дороге — МЧС и МВД по особому плану, либо во время парада по особому разрешению. Оператор БВС готовится к каждому полету, определяет воздушные зоны, смотрит, где проходят воздушные трассы, чтобы не допустить сближения. Человек должен хорошо знать навигацию и уметь оценивать погоду", — подчеркивает Матыко.

Для получения первоначальных устойчивых навыков пилотирования БВС в среднем оператору надо налетать десять часов. Управлять малогабаритными дронами ребята учатся прямо на территории колледжа в специальном кубе и в спортзале — внутри защитной сетки. Дважды в год для учащихся проводится выездная практика на аэродром Новинки (Серпухов) и аэродром Московского авиационного института (МАИ) Алферьево (Волоколамский район). Кроме того, студенты колледжа им. Н.Н. Годовикова участвуют в чемпионатах и ежегодно занимали призовые места, в числе которых чемпионат WorldSkills.

Преподаватели признаются, что им очень не хватает собственной площадки для проведения практических занятий. "Для подготовки специалистов необходимо летать как можно больше, при этом каждый выезд на аэродромы обходится недешево, — уточняет Виталий Долгов. — Помимо аренды аэродрома для практикантов надо организовать проживание, питание, трансферы и медобслуживание, включая работу с психологом".

Также колледж им. Н.Н. Годовикова проводит курсы дополнительного профессионального образования по направлению "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" для сторонних организаций. Преподаватели составляют программу под конкретный тип операторов.

Колледж регулярно получает обращения из других городов и регионов с просьбами поделиться опытом. Многие образовательные учреждения хотят вести подготовку специалистов по новой и весьма востребованной специальности. "Дверь к нам не закрывается, даже гости недавно приезжали из авиационного техникума Улан-Уде", — отмечает Юрий Матыко. Преподавательский состав колледжа им. Н.Н. Годовикова с удовольствием готов делиться опытом с коллегами. При этом преподаватели уверены, что, если предоставить одну только методику обучения, ничего не получится. "Необходимо организовать филиалы нашей программы в регионах", — резюмирует Матыко.

Екатерина Адамова