Байден заявил, что изменение климата страшнее ядерной войны

Farda: по словам Байдена, политический курс Трампа привел к потере множества союзников

Байден снова раскритиковал политику своего предшественника после слов Трампа о решении по поставке Киеву танков, которое лишь "выведет конфликт на уровень ядерного противостояния", сообщает Farda. Сам Байден куда большей угрозой для человечества считает изменение климата.

Действующий президент США в одном из своих недавних выступлений в очередной раз раскритиковал политический курс своего предшественника Дональда Трампа, главным лозунгом которого был, как известно, призыв – "США должны быть первыми" (America First). Джо Байден заявил, что унаследовал этот курс и разделяет его, однако подчеркнул, что в момент, когда он принимал "наследство" от предшественника, на деле США были "последними".

Как сообщалось на официальном сайте Белого дома, Джо Байден, выступая на заседании Национального комитета Демократической партии США по вопросам привлечения финансовой поддержки (партии), заявил, что "унаследовал" от экс-президента США внешнюю политику, осуществлявшуюся под призывом "Америка превыше всего". Но фактически, подчеркнул Байден, этот курс привел к тому, что США оказались не "первыми" и не "превыше всего", а расположились "на последнем месте". "Мы потеряли больше друзей и союзников, чем это когда-либо случалось в современной американской истории", — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Он отметил, что ему пришлось большую часть времени, находясь на посту президента, вместо того, чтобы развивать отношения с новыми друзьями и союзниками, "налаживать отношения со старыми партнерами", то есть со странами НАТО, Европейского союза, Японией, Южной Кореей и государствами южной части Тихоокеанского региона.

Это заявление Байден сделал после того, как сообщил о выделении гранта в размере 292 миллионов долларов США на строительство железнодорожного тоннеля под рекой Гудзон, соединяющего железнодорожный путь между Нью-Йорком и Нью-Джерси, в рамках Закона о развитии инфраструктуры, принятого Конгрессом в 2021 году.

Несколько ранее Байден сделал другое амбициозное заявление, когда выступал на мероприятии по сбору средств для выборной кампании сенаторов от Демократической партии, в октябре 2022 года. Тогда он поднял вопрос о ядерном оружии, заявив о вероятности наступления в ближайшем будущем "ядерного апокалипсиса". Слова американского президента об "апокалипсисе" вызвали большой резонанс и критику не только со стороны оппонентов США на международной арене, но и среди стран — партнеров Соединенных Штатов. В ходе упомянутого выступления Байден также иронизировал относительно политического курса своего предшественника и утверждал, что, благодаря "результатам" политики Трампа, победить последнего на президентских выборах "не было сложной задачей". Байден тогда говорил, что ему предстоит еще много работы на посту президента по возрождению "духа Америки" как лидера мировой демократии. Именно с этой целью, подчеркивал Байден, его и избрали на пост президента в ходе кампании 2020 года.

Но помимо восстановления "утраченного духа", Америке предстоит вновь обрести "единство", — это Байден назвал "самой важной задачей своего президентства". Последнее, как отметил Байден, из-за разрушительных последствий курса своего предшественника, оказалось "чрезвычайно сложной задачей". "Но мы идем именно к этой цели", — подчеркнул тогда президент США.

Байден тогда напомнил, что всем присутствующим на его речи представителям Демократической партии пришлось не просто помогать американской демократии, но и пойти на настоящую "войну" за нее и за нового президента. Байден, в частности, подчеркнул, что они (демократы) пошли на войну в соответствии с избранными принципами, потратили много усилий, но эти усилия, по его мнению, "последовательно окупаются".

Следует отметить, что воинственная риторика и частое упоминание войны свойственны Джо Байдену не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем заявлениям его предшественника на посту президента, Дональда Трампа.

Новая же порция критики Байденом своего оппонента на предыдущих президентских выборах прозвучала через несколько дней после того, как Трамп заявил, что считает "категорически неприемлемым" решение администрации Байдена поставить Украине тяжелые танки M1 "Абрамc". Эти танки, по словам Трампа, не должны принять участия, в том "безумстве", которое сейчас имеет место на Украине. "Безумным" Дональд Трамп назвал и сам военный конфликт между Россией и Украиной. При этом Трамп подчеркнул, что считает "идиотскими" рассуждения тех, кто говорит о победе в данном конфликте, поскольку, по его мнению, данный конфликт, в случае дальнейшей эскалации, однозначно выйдет на "уровень ядерного противостояния". Как написал Байден на своей страничке в недавно созданной им новой социальной сети Truth Social, "сначала пойдут танки, потом начнется ядерная война".

Однако Байден в своих заявлениях постоянно оправдывает необходимость поставки на Украину все новых видов вооружения, поскольку, как он полагает, необходимо "нанести поражение" России на Украине. Он подчеркнул, что, с целью "будущей победы" потратил много времени, чтобы восстановить единство в рядах НАТО. В своем же выступлении в минувший вторник, о котором здесь идет речь, Байден заявил, что "предыдущий человек (Трамп)" утверждал, что НАТО – это "проблема, которой не должно быть и которую не следует обсуждать". "Но пришел я и сказал, что Америка вернулась", — подытожил Байден.

Однако Байден, похоже, не считает возможную ядерную войну самым большим вызовом современному человечеству и даже не рассматривает ее как "проблему", поскольку в своем заявлении во вторник заявил, что, по его мнению, куда большую угрозу (человечеству) несет изменение климата на планете. "Еще немного, и мы столкнемся с настоящей проблемой", — подвел итоги Байден своим рассуждениям о глобальных изменениях климата.