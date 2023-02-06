В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками

"Военная мысль": в России создадут комбинированный комплекс по борьбе с БПЛА

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В России есть планы по созданию комбинированного комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), включающего несколько бронемашин "Тайфун", оснащенных зенитками, СВЧ-пушками, боевыми лазерами и переносными зенитными ракетными комплексами, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.

Как отмечает издание, ранее на базе машины "Тайфун-ВДВ" концерном "Кизлярский электромеханический завод" был создан перспективный комплекс борьбы с БПЛА с зенитной установкой ЗУ-23 калибра 23-мм, которая управляется с помощью очков дополненной реальности. В комплексе также применяются элементы искусственного интеллекта, определяющие параметры воздушных целей и оптимальные варианты их поражения.

"На базе разработанного перспективного комплекса противодействия мини-БПЛА и поражения живой силы противника, основанного на новом универсальном боевом модуле с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности, планируется разработать облик технических средств противодействия мини-БПЛА и живой силе противника, включающий несколько бронеавтомобилей типа "Тайфун" с боевыми модулями дистанционного управления, автоматического прицеливания и ведения воздушной цели, СВЧ-обнаружением, сопровождением и подавлением БПЛА, маломощным лазером, ПЗРК "Верба", объединенных общим управлением", - говорится в статье.

Издание отмечает, что такой подход позволит комбинировать состав боевого подразделения противодействия БПЛА разными средствами поражения.

В частности, сообщает "Военная мысль", в состав подразделения может включаться и мобильный комплекс "Рать" разработки холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). "Рать" способна подавлять дроны с помощью СВЧ-пушки на дальности до 3,5 километров. Для физического уничтожения беспилотников комплекс оснащен боевым лазером с дальностью действия в 1 километр.

Боевые подразделения с комбинированным комплексом противодействия дронам "необходимы для защиты от БПЛА и поражения живой силы противника в ряде очевидных вариантов: при прикрытии мотострелковых, танковых, артиллерийских и других формирований войск (сил) тактического уровня от разведки и ударов БПЛА в местах сосредоточения и на огневых позициях, при сопровождении войсковых колон на марше", отмечается в статье.

Главной задачей таких подразделений авторы называют предотвращение возможности для БПЛА противника выполнить целеуказание своим огневым средствам.

"Комбинированное применение дистанционного подрыва снарядов, СВЧ-подавления радиоэлектронных средств, лазера, искусственного интеллекта и тактических очков дополненной реальности позволяет значительно повысить точность и эффективность уничтожения БПЛА и живой силы противника", - делает вывод издание.