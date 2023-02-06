Войти
РИА Новости

В России создадут комбинированный комплекс по борьбе с беспилотниками

490
0
+1
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник
Военнослужащий ВС РФ запускает беспилотник.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

"Военная мысль": в России создадут комбинированный комплекс по борьбе с БПЛА

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. В России есть планы по созданию комбинированного комплекса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), включающего несколько бронемашин "Тайфун", оснащенных зенитками, СВЧ-пушками, боевыми лазерами и переносными зенитными ракетными комплексами, сообщает российский журнал для военачальников "Военная мысль", выпускаемый Минобороны.

Как отмечает издание, ранее на базе машины "Тайфун-ВДВ" концерном "Кизлярский электромеханический завод" был создан перспективный комплекс борьбы с БПЛА с зенитной установкой ЗУ-23 калибра 23-мм, которая управляется с помощью очков дополненной реальности. В комплексе также применяются элементы искусственного интеллекта, определяющие параметры воздушных целей и оптимальные варианты их поражения.

"На базе разработанного перспективного комплекса противодействия мини-БПЛА и поражения живой силы противника, основанного на новом универсальном боевом модуле с автоматической системой наведения и тактическими очками дополненной реальности, планируется разработать облик технических средств противодействия мини-БПЛА и живой силе противника, включающий несколько бронеавтомобилей типа "Тайфун" с боевыми модулями дистанционного управления, автоматического прицеливания и ведения воздушной цели, СВЧ-обнаружением, сопровождением и подавлением БПЛА, маломощным лазером, ПЗРК "Верба", объединенных общим управлением", - говорится в статье.

Издание отмечает, что такой подход позволит комбинировать состав боевого подразделения противодействия БПЛА разными средствами поражения.

В частности, сообщает "Военная мысль", в состав подразделения может включаться и мобильный комплекс "Рать" разработки холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех"). "Рать" способна подавлять дроны с помощью СВЧ-пушки на дальности до 3,5 километров. Для физического уничтожения беспилотников комплекс оснащен боевым лазером с дальностью действия в 1 километр.

Боевые подразделения с комбинированным комплексом противодействия дронам "необходимы для защиты от БПЛА и поражения живой силы противника в ряде очевидных вариантов: при прикрытии мотострелковых, танковых, артиллерийских и других формирований войск (сил) тактического уровня от разведки и ударов БПЛА в местах сосредоточения и на огневых позициях, при сопровождении войсковых колон на марше", отмечается в статье.

Главной задачей таких подразделений авторы называют предотвращение возможности для БПЛА противника выполнить целеуказание своим огневым средствам.

"Комбинированное применение дистанционного подрыва снарядов, СВЧ-подавления радиоэлектронных средств, лазера, искусственного интеллекта и тактических очков дополненной реальности позволяет значительно повысить точность и эффективность уничтожения БПЛА и живой силы противника", - делает вывод издание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
Тайфун
Похожие новости
29.08.2022
Как обмануть нейросети противника
02.08.2021
ВДВ показали боевые возможности и презентовали новые вооружения в подмосковном Алабино
28.01.2021
«Буковая» аллея: на юге страны формируют новую зенитную бригаду
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
22.02.2019
Сирия готова брать российскую технику вагонами
19.02.2019
IDEX 2019 говорит по-русски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 17:49
  • 63
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России