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Вестник Мордовии

"Убийца танков" "Есаул" способен жечь "Корнетами" "Леопарды" и Абрамсы"

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Российская армия обладает внушительным арсеналом разнообразного управляемого противотанкового оружия.

Проект "РГ: русское оружие", напоминает о широко используемых противотанковых модернизированных комплексах "Конкурс М" с тандемной боевой частью, способных уничтожать бронетехнику, оборудованную динамической защитой. Они могут быть в носимом варианте. Их также применяют с БМП, БМД, БТРД, БРДМ-2.

Большую популярность завоевали ПТРК "Корнет", способные уничтожить любой танк НАТО. Они также монтируются на бронетехнику, например в составе боевого отделения "Бережок" на БМП-2М, бронеавтомобили "Тигр М".

Демонстрировался также вариант на созданном на базе пикапа УАЗ "Патриот" бронированном автомобиле "Есаул". Его снабдили бронезащитой, топливный бак стал пожаробезопасным.

Специальное оборудование позволяет применять ракеты непосредственно с крыши транспортного средства. Тепловизионный прицел обеспечивает применение в темное время суток.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Полная масса автомобиля - 3500 кг. Вес перевозимого груза (в том числе запас ПТУР) - 1000 кг.

Длина - 5110 мм, ширина - 1990 мм, высота - 1915 мм. Могут устанавливаться двигатели мощностью 114 и 135 л.с. Емкость топливного бака - 72 л., запас хода составляет 680 км или 815 км соответственно. Максимальная скорость достигает 140 км/ч. Экипаж - четыре человека.

Выполненные на платформе боевой машины пехоты БМП-3 установки "Хризантема С" также принимают участие в уничтожении танков националистических формирований. Хорошо зарекомендовали себя модернизированные "Штурм СМ" на легких транспортерах МТ-ЛБ.

Значительный урон наносится управляемыми снарядами, запускаемыми через орудия БМП-3, БМД-4М, а также российских основных боевых танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М и БМПТ "Терминатор".

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Страны
Россия
Продукция
M1 Abrams
БМД-4
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БМПТ Рамка-99
БРДМ-2
Корнет
МТ-ЛБ
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Хризантема-С
Проекты
NATO
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