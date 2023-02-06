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ТАСС

Российские фрегаты проекта 22350М оснастят сверхдальними зенитными ракетами

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Один из ранних вариантов облика фрегата проекта 22350М
Один из ранних вариантов облика фрегата проекта 22350М.
Источник изображения: flotprom.ru

Ее максимальная дальность поражения составит 400 км

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Модернизированные фрегаты проекта 22350М, оснащенные корабельным зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", получат сверхдальнобойные зенитные управляемые ракеты (ЗУР) с дальностью поражения до 400 км. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Комплекс "Полимент-Редут", который будет установлен на усовершенствованные фрегаты проекта 22350М, получит в дальнейшем кроме ЗУР средней и большой дальности тяжелые сверхдальнобойные ракеты с максимальной дальностью поражения воздушных целей до 400 километров", - сказал собеседник агентства, напомнив, что в настоящее время "Полимент-Редут" способен использовать ракеты с дальностью поражения до 150 км.

По его словам, почти утроенная дальность перехвата воздушных целей позволит российским фрегатам поражать натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления и более эффективно организовывать свою противовоздушную оборону с использованием ЗУР средней и малой дальности.

Собеседник отметил, что дальнобойные ЗУР будут запускаться из ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14, установленного на фрегатах проекта. На борту головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" размещены два УКСК на 16 ракет. Начиная с "Адмирала Амелько" (пятого по счету корабля проекта 22350) будут установлены уже по четыре комплекса, рассчитанных на восемь ракет каждый. На модернизированном фрегате проекта 22350М их будет уже шесть - на 48 ракет.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник в ОПК сообщал ТАСС, что закладка головного фрегата проекта 22350М на "Северной верфи" запланирована на 2023 год, сразу после ввода в эксплуатацию нового эллинга. Всего планируется построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М. Также ТАСС сообщал, что контракт с военным ведомством на строительство серии из шести фрегатов проектов 22350 и 22350М планируется подписать на форуме "Армия-2023". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
УКСК
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
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