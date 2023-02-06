Глава ЦРУ считает, что следующие полгода будут "критическими" в конфликте на Украине

Уильям Бернс предположил, что Россия делает ставку на "политическую усталость" Запада

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс выразил мнение, что следующие шесть месяцев будут "критическими" в плане конфликта на Украине. Соответствующее сообщение разместила в четверг на своей странице в Twitter журналистка телеканала CBS Оливия Газис.

По ее словам, глава ЦРУ изложил такую точку зрения, выступая на мероприятии в Джорджтаунском университете. "Бернс сказал, что следующие шесть месяцев будут "критическими", - написала Газис. Согласно ее версии, директор ЦРУ полагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на "политическую усталость" Запада. Кроме того, как утверждал Бернс, Вашингтон "не считает", что Москва серьезно настроена на переговоры по урегулированию.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что степень напряженности вокруг ситуации на Украине растет из-за решений Вашингтона и его давления на другие страны.