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Поставки западного вооружения Украине угрожают всему миру

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Украинский военный в окрестностях Лимана
Украинский военный в окрестностях Лимана.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

SCMP: поставки западного вооружения Украине могут усугубить конфликты за пределами Европы

Оружие, поставляемое Украине, уже "расползается" через черные рынки в другие нестабильные регионы, повышая всеобщий градус насилия и кровопролития, пишет SCMP. Автор статьи подчеркивает, что дальнейшая накачка Киева оружием приведет к еще большим разрушениям, поэтому необходимо приложить максимум усилий для дипломатического урегулирования.

Мариам Шах (Mariam Shah)

  • Нельзя игнорировать возможность того, что оружие, предназначенное для Украины, может попасть через черный рынок в руки преступников и террористов.
  • Международному сообществу крайне необходимо найти политическое, согласованное решение для прекращения конфликта, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Уже некоторое время продажа и покупка оружия дестабилизирует мир и провоцирует гонку вооружений по всему земному шару. Продолжается эскалация насилия, растет число конфликтов, и наблюдается заметный переход к асимметричным и нетрадиционным методам ведения войны.

На этом фоне военная промышленность процветает. Даже страны, борющиеся за экономическое выживание, тратят огромные суммы на покупку вооружения.

Важнейший вопрос заключается в том, нужно ли нам оружие, потому что у нас есть конфликты и войны, или нам нужны конфликты и войны, потому что мы производим, покупаем и продаем оружие. Мы также должны спросить себя, какова вероятность того, что оно может попасть не в те руки.

Очевидно, что любой крупномасштабный приток вооружения в районы, где проходят боевые действия, вызывает беспокойство за мир и стабильность. В недавних конфликтах, в том числе на Украине, в Йемене, Сирии, Эфиопии и Афганистане, наблюдались массовые перемещения оружия. Существуют опасения, что его могут заполучить преступные или террористические группировки.

С начала российско-украинского конфликта Запад предоставил Украине оружия на миллиарды долларов. На недавнем саммите, состоявшемся на авиабазе "Рамштайн" в Германии, 11 стран, входящих в НАТО, включая Великобританию и Польшу, обязались поставить Киеву широкий спектр новой военной помощи, которую назвали "беспрецедентной" по своему масштабу.

Поставки вызвали у некоторых лидеров обеспокоенность с точки зрения безопасности. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, сообщила на брифинге в Совете Безопасности, что значительный приток оружия в регионы конфликта вызывает вопросы о возможном его перенаправлении.

Василий Небензя, посол России в ООН, заявил, что поставляемое Киеву вооружение попадает в руки террористов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Нельзя игнорировать возможность того, что оружие, предназначенное для Украины, может попасть через черный рынок в руки преступников и террористов.

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари недавно заявил, что конфликт на Украине послужил основным источником вооружения и боевиков, пополняющих ряды террористов в районе озера Чад. Он отметил, что оружие, предназначенное для украинского конфликта и для борьбы с терроризмом в регионе Сахель в Северной Африке, перенаправляется в западную часть континента и попадает в руки террористических организаций. Это привело к увеличению распространения оружия в регионе озера Чад.

Джей Гаския, председатель Партнерства против насильственного экстремизма, также считает, что конфликт на Украине угрожает безопасности в африканском регионе. Он сказал: "Чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше открывается возможностей для всех видов групп быть замешанными в нем, если не напрямую, то через дотации, финансирование, через укрепление солидарности и так далее. И тем больше повстанческих группировок в Сахеле начинают воспринимать театр военных действий на Украине как надежный источник".

Чтобы остановить утечку, страны должны внедрить всеобъемлющие процедуры контроля над вооружениями. В противном случае результатом станет бесконечный цикл насилия и кровопролития в нестабильных регионах.

Существуют опасения, что конфликт между Россией и Украиной может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно выразил обеспокоенность по поводу "ужасного конфликта на Украине". "Это война, которая может перерасти в полноценную войну между НАТО и Россией", — сказал он, добавив, что "если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом".

К сожалению, ситуация, похоже, ухудшается. Все должны осознать серьезность этой нисходящей спирали, особенно западные державы, поставляющие Украине оружие и ведущие опосредованную войну с Россией на украинской земле. Существует острая необходимость в политическом разрешении конфликта путем переговоров, а не дальнейшими поставками оружия на поле боя, что только затянет конфликт и подвергнет регион риску будущих войн.

Организация Объединенных Наций и все международное сообщество должны найти способ положить конец конфликту, пока ситуация не превратилась в порочный круг бесконечных поставок оружия. Это создаст больший риск перенаправления оружия, распространения насилия и эскалации конфликта на остальную Европу и за ее пределы.

Приток крупномасштабного тяжелого вооружения на Украину вызывает опасения за мир и безопасность. Для послевоенного восстановления, региональной безопасности и стабильности, а также предотвращения конфликтов в других регионах необходимо принять адекватные меры по противодействию утечке оружия. Кризис на Украине не может быть разрешен военным путем.

Политика накачивания Украины оружием повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту, как в Сирии, Афганистане и Ливии. В конечном итоге всегда страдают невинные люди: одни ранены или убиты, другие вынуждены покидать свои дома. Прошло время приложить все усилия для достижения мира и прекращения этого конфликта.

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