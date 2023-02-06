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ИноСМИ

Европа решила выйти из-под крыла США, но не все так просто

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Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Almasry Alyoum: Европа по-прежнему нуждается в военной поддержке со стороны Америки

Конфликт на Украине заставил Европу задуматься о развитии политики стратегической автономии, пишет Almasry Alyoum. Западные страны впервые с момента основания НАТО решили увеличить военные расходы до 2% от ВВП. Но от американского "зонтика безопасности" они все равно избавятся не скоро, считает автор статьи.

Украинский конфликт повлиял на механизм европейской безопасности. Евросоюз, похоже, балансирует между осторожной военной поддержкой Украины и желанием как можно скорее положить конец боевым действиям.

Прогресс российской армии и стремление Москвы установить полный контроль над Донбассом, в котором проживают этнические русские (и некоторые из них воюют на стороне России), по-прежнему вызывают негативную реакцию со стороны Европы. Конфликт затягивается, несмотря на огромные риски для мировой экономики и безопасности.

Основным последствием этой конфронтации является увеличение военных расходов Европы, пересмотр системы ее безопасности и военной стратегии. Страны Евросоюза собираются создать постоянный штаб НАТО в Польше и увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 000 до 300 000 человек.

Конфликт на Украине вынудил страны Евросоюза задуматься об усилении своего военного потенциала, отказе от американского "зонтика безопасности" и развитии политики стратегической автономии.

Европейские страны впервые с момента основания НАТО согласились взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 2% от ВВП.

Италия объявила, что достигнет этой цели в течение 2023 года, в то время как Германия должна увеличить оборонный бюджет до более чем 70 миллиардов евро к 2024 году. Франция намерена повысить военные расходы до 300 миллиардов евро к 2025 году. Дания достигнет уровня оборонных ассигнований в 2% к 2033 году, Испания — к 2029 году, а Бельгия — к 2035 году.

Согласно отчету Европейского оборонного агентства, Евросоюз меньше всех увеличил расходы на оборону. В период с 1999 по 2021 годы его расходы увеличились всего на 20% по сравнению с США (66%), Россией (292%) и Китаем (592%).

Швеция и Финляндия попрощались с многолетней политикой нейтралитета, которой они придерживались, чтобы избежать трений с Россией, и подали заявку на вступление в НАТО. Тут надо отметить, что они все еще сталкивается с некоторыми трудностями из-за позиции Турции.

Несмотря на разговоры о стратегической автономии, европейцы по-прежнему нуждаются в военной поддержке Вашингтона.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал "держаться ближе к американцам", что отражает позицию многих европейских лидеров. Они намереваются укрепить военные силы Европы, которые действовали бы под эгидой Америки и в тесной координации с ней.

Автор: Амр аш-Шобаки (عمرو الشوبكي)

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