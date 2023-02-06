"Адмирал Горшков" выполнит пуск ракеты "Циркон" на международных учениях

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, впервые в рамках международных учений выполнит учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Это произойдет в ходе учений военно-морских сил (ВМС) Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Китая, сообщил ТАСС источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу.

"В ходе предстоящих в феврале учений с ВМС ЮАР и Китая впервые в ходе подобного мероприятия будет отработан эпизод с учебно-боевым пуском гиперзвукового "Циркона" с корабля", - сказал он.

По его словам, "Циркону" предстоит поразить надводную цель на дальности свыше 500 км.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Фрегат вышел в дальний поход в начале января. 25 января Минобороны России впервые опубликовало кадры электронного пуска ракеты "Циркон" с корабля, находившегося тогда в западной части Атлантического океана. 25 января военное ведомство также сообщило, что в феврале фрегат примет участие в совместных учениях с ВМС Народно-освободительной армии Китая и ЮАР.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, построен на заводе "Северная верфь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация"). Пополнил состав ВМФ России в июле 2018 года. В декабре 2022 года он совершил межфлотский переход и прибыл на главную базу Северного флота - город Североморск - после планового технического обслуживания на Кронштадском морском заводе.

Основное ударное оружие - ракетный комплекс "Калибр-НК". Корабль принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").