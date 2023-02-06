НАТО угрожает России войной. Но эта страна не допустит ее начала

Sabah: в июле на саммите НАТО члены альянса обсудят его прямое столкновение с Россией

После того как Германия согласилась отправить танки Киеву, украинский конфликт перешел на новый, еще более опасный уровень, пишет Sabah. Теперь давление будут оказывать на Турцию. И, если НАТО удастся сломить ее, возрастет вероятность прямого столкновения альянса с Россией, считает автор статьи.

Берджан Тутар

С решением Испании и Великобритании отправить боевые танки Киеву вслед за США, Германией и Польшей украинский военный конфликт вступает в новую опасную фазу. А после того как Америка вдобавок к этому включит ракеты большой дальности в новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,7 миллиарда долларов, нетрудно догадаться, что в скором времени этот фронт еще более накалится.

Таким образом, борьба Украиной не ограничится. В горячую линию фронта будет включена ось, протягивающаяся от Балтики до Средиземного моря через Черное море и Восточную Европу, а также многие регионы Центральной Европы.

Военная помощь Украине, начавшаяся с гаубиц, в дальнейшем продолжилась танками и, даже боевыми самолетами. А теперь охватывает и ракеты. В конечном итоге речь может пойти об отправке войск США и их союзников на Украину.

Ведь в ходе этого конфликта табу разрушаются одно за другим. Ввод российских войск на Украину заставил Германию забыть о политике, согласно которой ее вооружения никогда не должны поставляться в зоны боевых действий.

Олаф Шольц, не выдержав натиска Вашингтона, принял решение об отправке самых современных боевых танков Украине. Помимо поставки 14 танков "Леопард 2А6" (Leopard 2A6), Берлин также разрешил Польше отправить свои "Леопарды".

К тому же заметим, что в силу этого решения немецкий народ смотрит на Шольца не как на героя, а как на человека, связанного по рукам и ногам, у которого не было другого выбора.

Теперь взоры прикованы к тому, как российский лидер Владимир Путин ответит на новый процесс, который последует за этим танковым ходом.

Например, служба внешней разведки Германии (BND) перечислила некоторые жуткие сценарии. Ядерные атаки, кибератаки, способные парализовать критически важную инфраструктуру, диверсии на газопроводах из Норвегии в Германию, бомбардировки отправляемых танковых конвоев на территории Германии и Польши...

Страны – члены НАТО в Европе имеют в своем арсенале около двух тысяч танков "Леопард", и обслуживать их гораздо проще, чем американские танки "Абрамс" (Abrams). Подчеркивая, что "Абрамсы" работают на авиационном топливе и газотурбинных двигателях, Пентагон планирует в скором времени полностью оставить фронт немецким танкам.

Таким образом, если Путин направит свой гнев на Германию и НАТО, тогда претворится в жизнь и тот сценарий, который США с Великобританией планируют реализовать с самого начала кризиса.

Ведь до сих пор НАТО оставалась в стороне военного конфликта благодаря решительному вето Германии и Турции. В этой связи теперь все взгляды будут обращены на Турцию.

За последние несколько месяцев в НАТО были подготовлены три региональных оперативных плана для всего региона альянса. Планы толщиной с телефонный справочник с многочисленными приложениями будут представлены на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, столице Литвы, 11-12 июля 2023 года. Цель состоит в том, чтобы убедить НАТО воевать с Россией.

Однако для этого необходимо преодолеть препятствие в виде Турции.

Вот почему ближайшие несколько месяцев будут довольно жаркими и напряженными. В ход пойдут всевозможные сценарии в отношении Турции, находящейся под влиянием предвыборной атмосферы, диверсий, атак, покушений, заговоров, действий пятой колонны. Нужно быть готовыми ко всему.