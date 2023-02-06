Войти
ТАСС

Сенаторы США просят Байдена отложить продажу истребителей F-16 Турции

501
0
0
F-16 ВВС Турции
F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: topwar.ru

Соответствующее обращение американскому президенту направили Джинн Шахин и Том Тиллис

ТАСС, 2 февраля. Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила в четверг совместное письмо президенту США Джо Байдену с просьбой об отсрочке продажи Турции истребителей F-16 до ратификации ею заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-демократа Джинн Шахин.

"Следует принять во внимание неспособность Турции выполнять свои обязательства, взятые в соответствии с трехсторонним меморандумом о взаимопонимании между Турцией, Финляндией и Швецией, в связи с этим Конгресс не может рассматривать будущую поддержку Турции, включая продажу истребителей F-16, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о присоединении [Швеции и Финляндии к альянсу]", - говорится в письме.

Джинн Шахин и республиканец Том Тиллис направили американскому президенту данное обращение, которое подписали еще 27 сенаторов от обеих партий.

Турция намерена получить 40 истребителей F-16 в версии Block 70 и комплекты для модернизации имеющихся на вооружении машин. Этот вопрос оказался заморожен после того, как Анкара купила у Москвы зенитные ракетные системы С-400. Противники продажи F-16 в Конгрессе США в качестве аргументов называют отказ Анкары от ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО, а также ее отношения с Россией. Турция подчеркивает, что не приемлет никаких условий для реализации сделки, которые могут быть выдвинуты американской стороной. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Похожие новости
21.10.2022
Анкара ищет шведской любви
15.08.2022
Турецкая делегация едет в США на переговоры о покупке истребителей F-16
26.07.2022
Эрдоган "сводит с ума" Байдена из-за России
14.06.2022
Военная торговля из варяг в турки
30.05.2022
Турция не откажется от России
24.05.2022
Американская пресса: США необходимо вернуть боевые корабли в Чёрное море и разблокировать порты Украины
19.05.2022
Турция требует вернуть ее в программу F-35 за одобрение членства Финляндии и Швеции в НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 17:49
  • 63
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России