Сенаторы США просят Байдена отложить продажу истребителей F-16 Турции

Соответствующее обращение американскому президенту направили Джинн Шахин и Том Тиллис

ТАСС, 2 февраля. Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила в четверг совместное письмо президенту США Джо Байдену с просьбой об отсрочке продажи Турции истребителей F-16 до ратификации ею заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора-демократа Джинн Шахин.

"Следует принять во внимание неспособность Турции выполнять свои обязательства, взятые в соответствии с трехсторонним меморандумом о взаимопонимании между Турцией, Финляндией и Швецией, в связи с этим Конгресс не может рассматривать будущую поддержку Турции, включая продажу истребителей F-16, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о присоединении [Швеции и Финляндии к альянсу]", - говорится в письме.

Джинн Шахин и республиканец Том Тиллис направили американскому президенту данное обращение, которое подписали еще 27 сенаторов от обеих партий.

Турция намерена получить 40 истребителей F-16 в версии Block 70 и комплекты для модернизации имеющихся на вооружении машин. Этот вопрос оказался заморожен после того, как Анкара купила у Москвы зенитные ракетные системы С-400. Противники продажи F-16 в Конгрессе США в качестве аргументов называют отказ Анкары от ратификации заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО, а также ее отношения с Россией. Турция подчеркивает, что не приемлет никаких условий для реализации сделки, которые могут быть выдвинуты американской стороной.