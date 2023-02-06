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РИА Новости

В Анкаре рассказали о подготовке к встрече делегаций Турции, РФ и Сирии

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Вид на город Анкара
Вид на город Анкара.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Глава Минобороны Турции: Анкара готовится к встрече с военными делегациями из РФ и Сирии

МОСКВА, 2 февраля/ Радио Sputnik. Анкара готовится к проведению встречи делегаций оборонных ведомств Турции, России и Сирии, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"В ближайшие дни наши технические делегации проведут встречи в продолжение тех переговоров (в Москве). Мы делаем все возможное, чтобы добиться результатов", – цитирует его РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее допустил, что в перспективе может встретиться с сирийским лидером.

В конце декабря в Москве состоялись переговоры глав Минобороны России, Сирии и Турции.

Ранее радио Sputnik сообщало, когда Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
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