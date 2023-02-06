Войти
Военное обозрение

Британское правительство считает нецелесообразным передачу Украине истребителей F-16 из-за времени подготовки летчиков

515
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Передача Украине американских истребителей нецелесообразна, даже получив самолеты, украинские пилоты не смогут ими управлять. Для понимания ситуации нужно знать, что самая быстрая программа подготовки пилотов данных истребителей занимает порядка 35 месяцев. Об этом заявил официальный представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

В Киеве надеются получить американские истребители и тут же начать их эксплуатировать заявляя, что украинские пилоты могут обучиться пилотированию этих самолетов "очень быстро". На самом деле это невозможно, подготовка пилотов занимает довольно длительное время. Самая быстрая программа подготовки пилота F-16 занимает 35 месяцев. Ускоренная программа длится еще дольше, а обычное обучение на реактивные самолеты в Великобритании рассчитано на 5 лет.

Таким образом, в Великобритании считают бессмысленным передавать боевые самолеты Украине на данный момент, но не исключают этого в долгосрочной перспективе, когда украинские пилоты завершат обучение на западных истребителях.

Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать, что правильно в долгосрочной перспективе. Но стоит понять ситуацию, что самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев

- приводит пресс-служба канцелярии слова спикера.

Ранее в Киеве заявили, что намерены добиться от Запада поставки истребителей, желательно американских F-16. В планах Зеленского и его окружения заиметь порядка 180 боевых самолетов, причем сразу, чтобы "сбивать российские самолеты и ракеты". В ожидании февральского "Рамштайна" в Киеве уже составили списки пилотов, которые должны отправиться на обучение пилотированию западных самолетов. Как заявил спикер Воздушного командования Игнат, это 50 украинских летчиков, понимающих английский яык и имеющих за плечами "тысячи боевых побед".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
18.01.2023
Кому и как передать ядерный ключ
13.12.2021
Ядерная бомба для президента
13.08.2021
Есть ли средство против дронов
20.02.2019
Призыв для агрессии
04.08.2010
Страсти по Кубинке
28.07.2009
Кто хозяин в небе?
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 17:49
  • 63
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России