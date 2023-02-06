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"Похищение Европы": в греческом мифе Европу похитил бык, а в XXI веке — США

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Репродукция картины Похищение Европы
Репродукция картины Похищение Европы.
Источник изображения: © РИА Новости

Figaro: все соглашения, гарантированные ЕС, провалились. Зато все приказы США исполнены

Когда мир последний раз прислушался к мнению Европы? Этим вопросом задается автор Figaro. И с ужасом обнаруживает: почти 20 лет назад. В 2003 году Париж и Берлин не пошли на иракскую войну. Потом были сплошные дипломатические неудачи. Минские соглашения не заработали, во французской Африке — ад.

Рено Жирар

Геополитическое отступление Европы является результатом длинной череды упущенных возможностей.

В июле 2007 года в Дакаре президент Франции раскритиковал африканцев за то, что они не вошли в историю человечества. А теперь любой гражданин Франции мог бы сегодня задаться вопросом, не сходят ли Франция и Европа с исторической сцены.

Никто в мире, от Дакара до Найроби, от Шанхая до Бомбея, от Рио до Торонто, больше не интересуется тем, что могут сказать европейские лидеры. В последний раз выступление европейца привлекло внимание всего мира, когда Доминик де Вильпен произнес речь в феврале 2003 года с трибуны ООН. Убеждая англосаксов отказаться от плана вторжения в Ирак, французский министр продемонстрировал мужество, непредвзятость и дальновидность — три качества, которые стали редкостью на Старом континенте.

Когда 7 февраля 1992 года тринадцать европейских лидеров подписали Маастрихтский договор, они могли ощутить дыхание самой Истории. Новый Союз не только приобретал единую валюту и сотрудничество во внутренних делах, но и приступал к "общей внешней политике и политике безопасности". Именно этим документом создавался Европейский Союз, и подписавшие его люди искренне считали: благодаря своему экономическому развитию, единой валюте, социальной модели и дипломатии это новое образование (ЕС) сможет возобладать над США с точки зрения мирового влияния.

Бегство инвесторов

Тридцать лет спустя нет ни одного европейского голоса, который действительно был бы услышан во всем мире. Единственный западный лидер, к которому сегодня внимательно прислушиваются, как в экономическом плане, так и в плане безопасности, — это президент Соединенных Штатов. Что случилось с Европой в течение одного поколения? Как так получилось, что мы утратили свое влияние?

Отступление произошло не сразу. К конечному падению привела довольно длинная серия упущенных возможностей. Нельзя сказать, что ничего не предпринималось, скажем, в сфере экономики: в марте 2000 года Европейский совет разработал стратегию превращения ЕС в "самую конкурентоспособную и динамичную экономику в мире к 2010 году". Но поскольку это решение не прописывало обязательства (кому какие меры надо принять, каких результатов добиться), то оно и осталось только на бумаге.

Осенью 2008 года Европа стала жертвой американского ипотечного кризиса, хотя и не была одним из его участников. Чрезмерная привилегия доллара была усилена тем, что Брюссель не смог остановить экстра-территориальность американского законодательства (то есть действие законов США за пределами США). На Западе в экономических и финансовых вопросах музыку заказывают американцы. А они после долгого периода защиты свободной торговли с 1947 по 2019 год вернулись к протекционизму. Посмотрите так расстроивший Европу американский закон о снижении инфляции, принятый в августе 2022 года, — он как раз является отражением американского протекционизма. Справедливая торговля теперь осталась в прошлом. Европейские инвесторы устремляются в США. А мы все еще ждем реакции Европы на этот шаг.

Два стратегических провала в Африке

В геополитических вопросах Европа также оказалась вне истории, мы просто выпали из процесса. В Африке Франция оставалась эталонной державой, когда восстанавливала там стабильность, ограничивая амбиции сепаратистов. Но она утратила свое влияние после двух стратегических неудач: непродуманного военного сотрудничества в Руанде, закончившегося геноцидом (апрель-июнь 1994 г.); а также уничтожения режима Каддафи в Ливии (март-октябрь 2011 г.). Вторая операция наводнила оружием не только саму Ливию, но и ее соседей по Сахелю, что привело к хаосу, продолжающемуся до сих пор.

В Центральной Азии европейцы купились на американскую мечту о "демократизации" Афганистана, представленную на Боннской конференции в декабре 2001 года. Не сумев закрепить за собой выделенные им районы, они побежали из Афганистана в несогласованном порядке, предваряя окончательный уход американцев. На Ближнем Востоке относительно успешные Соглашения Авраама (август 2020 г., соглашения о примирении Израиля с богатыми арабскими странами) являются первой крупной сделкой после Соглашения в Осло в 1993 году. Но и эти контролируются американцами.

Американское лидерство

Европейцы ушли с исторической сцены своего континента, показав себя неспособными предотвратить там войны. Война в Боснии (1992-1995 гг.) была остановлена американской дипломатией. В 1999 году европейцы не осмелились предотвратить войну НАТО против Сербии в пользу косовских сепаратистов, хотя вторжение НАТО в Югославию нарушило как ее собственный устав этой организации, так и устав ООН.

21 февраля 2014 года в Киеве Германия и Франция вместе с Польшей выработали политическое соглашение между пророссийским президентом Януковичем и проевропейскими оппозиционерами-погромщиками Майдана. Но погромщики пренебрегли исполнением этого "европейского" документа. То же самое случилось с Минскими соглашениями, подписанными европейцами в феврале 2015 года.

После начала российской спецоперации в феврале 2022 года США вернули себе безоговорочное лидерство над европейцами. Это они принимают решения о поставке тяжелого вооружения — сначала оборонительного, а затем и наступательного, Европа следует за американцами. Только прямые переговоры между Вашингтоном и Москвой положат однажды конец конфликту.

Европейцы ушли из Истории, потому что они больше не определяют ее. Они просто ей подчиняются.

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