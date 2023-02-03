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Деловая газета "Взгляд"

Поставки западных ракет Украине подтверждают правоту России

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Запад наращивает поставки на Украину все более современных вооружений
Запад наращивает поставки на Украину все более современных вооружений.
Источник изображения: dpa/Global Look Press

Дальнобойное оружие, которое Запад готов передавать киевскому режиму, по мысли США, должно изменить положение на полях сражений. Однако с внешнеполитической точки зрения новые поставки вооружений Украине могут сыграть на руку Москве.

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи киевскому режиму объемом почти в 2 млрд долларов. И впервые в этот пакет включены дальнобойные ракеты, способные поражать цель в радиусе 150 километров. Причем как стационарные цели, так и движущиеся.

Запад долгое время воздерживался от поставок подобных вооружений – в том числе и потому, что подобные поставки могут повлечь за собой жесткий российский ответ. Почему же сейчас Запад решил эту линию пересечь? Запад не может не наращивать поставки вооружений. Ему нужно поддерживать способность киевского режима отправлять украинцев в мясорубку как можно более долгое время, чтобы максимально ослабить Москву.

"США делают ставку не на интенсификацию конфликта, а на его пролонгацию. Вероятно, позже могут быть поставлены и ракеты средней дальности, и самолеты F-16. Затяжной конфликт наряду с санкциями должен способствовать исчерпанию российских ресурсов", – считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

В то, что с Москвой удастся договориться, на Западе не верят. Прежде всего потому, что под "переговорами" понимают принятие Москвой условий де-факто капитуляции, включающих сдачу российских территорий – на что Россия, естественно, не пойдет.

По другой версии, США как раз опасаются "войны на истощение", поскольку понимают величину российского мобилизационного, экономического, военного и общественного потенциала. Величину, абсолютно несравнимую с украинской (где, напомним, военкоматы в поисках пушечного мяса уже штурмуют дома простых граждан, а власти говорят о возможной мобилизации ограниченно годных).

"В последнее время на Западе сформировался нарратив о том, что длительная война на истощение им невыгодна, что она создает предпосылки для победы России. И чтобы эту победу не допустить, Запад идет на эскалацию. Как материальную, так и информационную – отсюда решение по танкам, более дальнобойным ракетам и т. п., – говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. – Цель эскалации – принуждение России к переговорам и к какой-то сделке".

В то же время поставки ракет на Украину могут играть в пользу не только США. И не только в пользу Киева, чья пропаганда сделает из ракет очередное вундерваффе. В выигрыше может быть и Россия, которая при помощи этих ракет может провести внутреннюю мобилизацию и внешнюю оптимизацию.

В частности, эти поставки укрепляют единство российского руководства и российского населения. Чем больше Запад поставляет оружия на Украину, чем больше пересекает красные линии, тем меньше у России ограничений для того, чтобы применить имеющиеся возможности (кроме ядерных, конечно) в деле разгрома киевского режима.

Агрессивные действия Запада развязывают Москве руки и добавляют аргументы в переговорах с партнерами из южных и восточных стран – так называемого Глобального Юга. Партнерами, которые хотелибы нас склонить достичь какого-то компромисса на Украине – и которым мы сейчас можем указать на абсолютно неконструктивное, агрессивное поведение Запада, закручивающего спираль эскалации.

"Основная критика Глобального Юга направлена на Запад, который не желает серьезных переговоров и занимается эскалацией, поставляя Украине все больше вооружений. Москва же постоянно говорит о том, что она к переговорам готова, но Запад предлагает лишь ультиматумы, условия которых для РФ неприемлемы", – говорит Суслов.

Есть, конечно, эксперты, которые считают, что курс Запада на обострение рано или поздно лишит нас поддержки Глобального Юга. Однако это видится маловероятным.

"Чем хуже будут отношения между РФ и странами – членами НАТО, тем сложнее будет остальным государствам лавировать между Москвой и Вашингтоном, между сохранением отношений с РФ и выполнением требований США. И арабские государства, и Турция, и Индия, и Китай оказываются в непростом положении, – рассуждает политолог-международник Елена Супонина. – Тем не менее они будут сохранять отношения с Москвой. И не только потому, что их власти и народы устали от диктата США (антиамериканские настроения в мире очень сильны).

Дело в серьезных, даже цивилизационных разногласиях между Глобальным Югом и нынешним коллективным Западом.

Взять, к примеру, чудовищную акцию с сожжением Корана в Швеции, которая оскорбила Турцию, Эрдогана, турецкий народ и мусульман всего мира. На таком фоне, конечно же, многие страны будут сохранять отношения с Москвой, которая уважительно относится к традиционным ценностям".


Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

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