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Деловая газета "Взгляд"

Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

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Германия и Нидерланды захотели объединить свои армии
Германия и Нидерланды захотели объединить свои армии.
Источник изображения: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Берлин и Амстердам решили объединить свои сухопутные войска, причем начальствовать над этой группировкой войск будут немцы. Для чего союзники по НАТО идут на такой шаг, как далеко может зайти немецкая военная экспансия в Европе, и какие риски в этом решении таятся для России?

Нидерланды готовятся интегрировать свои сухопутные войска в состав немецкой армии, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что этот план принят в связи с возросшими угрозами безопасности двух стран после начала Россией спецоперации на Украине. В целом сухопутные войска Нидерландов имеют три боевые бригады. Две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы.

По планам, 13-я легкая бригада, базирующаяся в Ойршоте, перейдет под командование 10-й танковой дивизии Германии. В результате должно быть сформировано объединение размером в 50 тыс. военных, 8 тыс. из которых будут голландскими. При этом местный спецназ останется в подчинении Амстердама.

На вооружении у Нидерландов, продавших свои последние танки в 2011 году, сейчас находятся 18 машин Leopard, арендованных у Германии из 1-й танковой дивизии. Берлин также рассматривает возможность совместных закупок военной техники и согласования уставов. Интеграцию полностью планируется завершить до конца апреля нынешнего года.

Говоря о выгоде интеграции для Германии, СМИ отмечают: в связи с усилением "угрозы с востока" европейская военная повестка вновь вернулась к коллективной обороне, и для этого странам необходимы крупные армейские группировки типа дивизий. Бундесвер по-прежнему имеет дивизионную структуру, но из-за хронической нехватки личного состава три немецкие дивизии сейчас сильно недоукомплектованы. Поэтому их усиление голландскими бригадами – актуально и уместно.



Слияние было частью программы Common Army Vision – конфиденциального соглашения между вооруженными силами двух стран, подписанного 30 ноября прошлого года на встрече в Дрездене между командующим сухопутными войсками Нидерландов Мартином Вейненом и его немецким коллегой Альфонсом Майсом, пишет NRC.

"Речь идет о сотрудничестве двух абсолютно равноправных партнеров, в котором превыше всего стоит суверенитет обеих стран. Мы по-прежнему можем выполнять свои собственные миссии, но теперь будем обсуждать их с немецким штабом. Если вы серьезно относитесь к обороне союзников, вы должны быть в состоянии внести и свой вклад, когда это необходимо", – сказал Жан-Поль Дакерс, командующий сухопутными войсками Нидерландов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран Североатлантического альянса. Так он прокомментировал согласованием парламентом правовой основы специального фонда для Бундесвера в 107 млрд евро. Это позволит Берлину достичь обязательного для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

В самой Германии многие продолжают испытывать скептицизм в отношении данного решения. Тем не менее, Берлин хочет вернуться к военным показателям времен холодной войны, после которой ФРГ значительно сократила численность своей армии: примерно с полумиллиона человек в 1990 году до менее чем 200 тыс. на сегодня.

"Исторические параллели военной интеграции Германии и Нидерландов, а также в целом планы по милитаризации ФРГ, очевидны: в гитлеровской Германии также существовали легионы иностранцев. И даже во время Первой мировой войны кайзеровское военное командование, фактически, подчинило австрийских военачальников", – отметил военный историк Дмитрий Суржик, член-корреспондент Российской академии естественных наук.

По его словам, в ситуации с Германией и Нидерландами о втором этапе говорить пока рано, но исторические прецеденты есть – тем более, что в Берлине и Амстердаме никаких голосов "против" не слышно. При этом расширение полномочий командования Бундесвера на Нидерланды двумя странами не ограничится. Эксперт напомнил, что в Финляндии работает немало высокопоставленных представителей минобороны ФРГ.

"Уверен, что Финляндия – следующая после Нидерландов, чьими сухопутными войсками будет командовать Берлин. Все это похоже на создание альтернативной НАТО коалиции, направленной против России. Думаю, это понимают и в Минобороны РФ, и это могло быть одной из причин воссоздания Ленинградского военного округа", – пояснил эксперт.

"В целом у этого решения есть две составляющие: политическая и военная. Политическая состоит в том, что интеграция не просто так совпала с наращиванием поставок боевой техники на Украину. В авангарде этого процесса стоит Германия. Берлину нужно внести уверенность в том, что потенциальная "угроза с востока" будет купирована", – пояснил военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.



"А военный фактор заключается в том, что НАТО – действительно разветвленная и неповоротливая структура. Никто не знает, насколько монолитно альянс отреагирует, начнись в Европе настоящие полномасштабные боевые действия", – указал аналитик.

В этой связи, отметил он, в Европе можно ждать еще одной военной межгосударственной интеграции, например, Польши и стран Балтии. Причем в перспективе эти проекты могут стать конкурирующими, учитывая претензии Варшавы на репарации от Берлина. Но России от этого легче не станет, а США это устраивает.

"В целом, все происходящее похоже на создание внутри НАТО военных "матрешек" со своими политическими и военными интересами. Судя по всему, в альянсе считают, что такое управление будет удобнее для оперативного реагирования. При этом над "матрешками" сохранится общая командно-штабная структура НАТО", – резюмировал собеседник.


Рафаэль Фахрутдинов

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Германия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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