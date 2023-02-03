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Интерфакс-АВН

Кремль: РФ полнее задействует свой потенциал по мере наращивания Западом поставок Украине вооружений

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Волгоград. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по мере наращивания Западом поставок новых вооружений на Украину Россия будет все полнее задействовать свой потенциал для ответа.

В четверг журналисты попросили Пескова прокомментировать выступление президента РФ Владимира Путина на концерте в Волгограде, спросив, что означает заявление, что России есть чем ответить на поставки западной бронетехники Украине.

"Что у России (есть) потенциал и по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.

Ранее в четверг Путин заявил, что России есть, чем ответить в случае поставок зарубежных танков, в том числе немецких "Леопардов", украинским вооруженным силам. "Нам есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится", - сказал Путин в четверг на вечере, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве. "Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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