СМИ: расширение Западом военной помощи Украине грозит мировым конфликтом

Мужчина держит в руке кассетный (кластерный) боеприпас. Источник: © Sputnik / Асатур Есаянц

По сведениям еженедельника Marianne, "одна из европейских стран планирует отправить Киеву кассетные боеприпасы, несмотря на запрещение такого оружия международной конвенцией"

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Наращивание странами Запада военной поддержки Киеву угрожает эскалацией, способной привести к мировой войне. С таким предостережением выступил в четверг в своем комментарии французский еженедельник Marianne.

Журнал напоминает, что в минувшем месяце "в ответ на призывы украинского президента Владимира Зеленского Соединенные Штаты и Германия объявили о намерениях предоставить Украине свои тяжелые танки". Marianne указывает также, что "одна из европейских стран планирует отправить Киеву кассетные боеприпасы, несмотря на запрещение такого оружия международной конвенцией, принятой еще в 2008 году". "Не находимся ли мы на пороге мирового конфликта?" - задает вопрос парижский еженедельник.

Ссылаясь на опрошенных им экспертов, издание замечает, что "западная военная поддержка достигает пиковой величины". По мнению издания, "существует риск" применения Украиной полученного от Запада оружия против территории России. "Напряженность растет, - констатирует Marianne. - По мере эскалации поставок заметен все более воинственный характер заявлений Киева".

В интервью журналу один из наиболее опытных французских дипломатов Морис Гурдо-Монтань, занимавший пост советника Елисейского дворца в период президентства Жака Ширака, выразил мнение, что с наращиванием помощи Киеву Запад, "вне всякого сомнения, приближается к статусу воюющей стороны". "Мы вступили в новую фазу конфликта, - предостерег ветеран французской дипломатии. - Поддержка, оказываемая Украине, уводит нас в опасные зоны".

После решения ряда стран Запада направить Киеву танки Зеленский призвал 26 января предоставить также Украине западные боевые самолеты и ракеты большой дальности. В четверг в резолюции, приуроченной к саммиту ЕС - Украина 3 февраля в Киеве, Европарламент рекомендовал изучить возможность таких поставок.