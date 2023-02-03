Франция отправит в Польшу 150 военных для тренировки украинских солдат

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина отметил, что Варшава вместе с Парижем работают для укреплением оборонного потенциала Украины

ВАРШАВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Франции отправят в Польшу 150 военнослужащих для усиления европейской тренировочной миссии украинских солдат. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

"В рамках миссии ЕС в области военной помощи для Украины EUMAM Ukraine Франция отправит в Польшу 150 военных. Под руководством размещенного в Польше оперативного командования миссии EUMAM - Combined Arms Trainig Command (CAT-C) они будут тренировать украинских солдат", - написал Ясина в Twitter.

По его словам, Польша вместе с Францией работают для укреплением оборонного потенциала Украины.

В ноябре европейские лидеры объявили о начале военной тренировочной миссии для Украины (EUMAM Ukraine), в ходе которой планируется обучить 15 тыс. украинских солдат в течение 24 месяцев. На эти нужды планируется выделить €106,7 млн. Подготовка военных проводится на территории Польши, Германии и других европейских стран. Согласно информации внешнеполитической службы ЕС, миссия призвана обеспечить "индивидуальную, коллективную и специальную подготовку для ВСУ и отрядов территориальной обороны".