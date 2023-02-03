В Турции призвали учитывать целостность Украины при урегулировании кризиса

Представитель президента республики Ибрагим Калын выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Украинский кризис рано или поздно будет урегулирован, важно, чтобы при достижении мирного соглашения учитывался фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Такое мнение в четверг выразил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мирное соглашение, которое рано или поздно будет заключено, должно учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Это четкая основа для любых переговоров", - приводит его слова агентство Anadolu.

Представитель турецкого лидера выразил обеспокоенность эскалацией конфликта на Украине. "Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы <...> нарастают, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности", - отметил Калын.