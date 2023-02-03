Ученые обсудили темы обороны и безопасности

РАН очертила круг исследований по военно-политической и военно-научной проблематике

Семинар-совещание по вопросам координации и кооперации в проведении отечественных исследований по военно-политической и военно-научной проблематике состоялся 25 января в Российской академии наук (РАН). Мероприятие прошло под председательством заместителя президента РАН академика РАН и РАРАН Андрея Кокошина, 6-го секретаря Совета безопасности РФ.

В семинаре-совещании приняли участие видные отечественные ученые и эксперты разного профиля из ведущих гражданских и военных институтов и исследовательских центров, руководящие работники администрации президента РФ, аппарата Совета безопасности РФ, Военно-промышленной комиссии РФ, Генштаба и других подразделений Министерства обороны РФ, других российских силовых структур, МИД РФ, Академии военных наук, Российской академии ракетно-артиллерийских наук, Фонда перспективных исследований и др.

Семинар-совещание был посвящен вопросам координации ряда фундаментальных поисковых и прикладных исследований в области обороны и безопасности России. Обсуждались вопросы приоритетов исследований в политико-военной и военно-экономической сфере, в определении закономерностей и перспектив военно-технологического развития, форм и способов ведения вооруженной борьбы и др.

Участники совещания отмечали, что США и их союзниками против нашей страны ведется беспрецедентная «гибридная война», что их противостояние с РФ будет оказывать на протяжении длительного времени значительное воздействие на международную обстановку. Происходят крупные, тектонические изменения в системе мировой политики и экономики, в технологической сфере, требующие многоплановых и междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований.

Выступления на мероприятии содержали подтверждение того факта, что на российских ученых и экспертах лежит огромная ответственность, патриотический долг осуществлять исследования и разработки на базе только подлинно научных знаний в лучших традициях отечественных общественных наук, нашей военной науки. Отмечалось, что одна из важнейших задач отечественной науки – обеспечение интеллектуального превосходства над противником на важнейших направлениях, связанных с обороной и безопасностью нашей страны.

При рассмотрении вопросов обеспечения обороны России говорилось о важности исследований всего спектра вызовов и угроз национальной безопасности РФ, определения степени их остроты, разработки рекомендаций по их парированию. Отмечена особая важность установок президента России Владимира Путина по укреплению обороны и безопасности нашей страны. А также мер по наращиванию мощи российских Вооруженных сил, озвученных на коллегии Минобороны 21 января с.г., без ущерба для экономики и социальной сферы России.

Отмечалась важность глубоких научных исследований долгосрочных и среднесрочных тенденций в международных отношениях, в военно-стратегической, военно-технологической, экономической и других сферах, тщательно проработанных междисциплинарных прогнозных оценок.

Если иметь в виду военно-технологическую сферу, то здесь, как говорилось, необходимо иметь в виду как новейшие тенденции, так и «длинные циклы» в развитии тех или иных военных технологий и технологий двойного назначения. В качестве примера упоминались лазерные технологии и технологии искусственного интеллекта, которые развиваются на протяжении нескольких десятилетий.

Участники совещания обратили внимание на необходимость дальнейшего объединения усилий в таких исследованиях гражданских и военных ученых и специалистов, представителей различных областей знания для обеспечения соответствующих российских государственных структур результатами научных исследований и разработок самого высокого профессионального уровня.

Обсуждались вопросы и экспресс-исследований ученых, необходимых для обеспечения в установленные сроки безусловного успеха проводимой Россией специальной военной операции на Украине.

Обсудили участники семинар-совещания и комплекс теоретических и прикладных проблем развития российской системы стратегического ядерного и неядерного сдерживания. Подчеркивалось, что стратегическое ядерное сдерживание остается краеугольным камнем безопасности России. Для его надежного, убедительного обеспечения необходимо поддержание на должном уровне и собственно ядерных сил и средств, и системы предупреждения о ракетном нападении, а также системы контроля космического пространства.

Речь также шла и о развитии теории сдерживания применительно к киберпространству и разного рода действий в информационно-технологической сфере.

Обращалось внимание и на перспективные вопросы противостояния в космосе, связанные с агрессивной политикой США в этой области.