Кто и как защищает Белгород

Украинские обстрелы остаются главной проблемой приграничных областей РФ

Среди российских регионов, пострадавших от вражеских обстрелов в ходе специальной военной операции (СВО), – Белгородская область. Это объясняется ее расположением: общая протяженность границы с Украиной составляет 540 км.

Президент России Владимир Путин 24 января провел рабочую встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности. Значительный участок проходящей здесь государственной границы прикрывается минными полями. «Понимаем, что это защищает население, с другой стороны, конечно, представляет большую опасность», – пояснил Гладков. И добавил, что областные власти «выполняют задачу по строительству оборонительных сооружений».

«Украина – противник – обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибло и 96 человек ранено», – посетовал Гладков. Нанесено большое количество повреждений. Всего в области пострадало порядка 2,5 тыс. жилых домов и квартир.

Для обстрелов Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ствольную и реактивную артиллерию. Также отмечались налеты беспилотных летательных аппаратов, а в отдельные моменты – даже вертолетов типа Ми-8 и Ми-24. Поэтому в области размещено большое количество средств противовоздушной обороны (ПВО), которым приходится работать по реальным целям.

Глава государства отреагировал: «Все бывает, но практическая боевая работа показывает, что ПВО России – одно из лучших в мире. Я уже говорил: то, что США производят, ракеты к системе Patriot, – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения – российское производство сопоставимо со всем мировым производством. И кроме всего прочего, конечно, сами наши системы современные и надежные».

Со своей стороны, Гладков также высоко оценил усилия зенитчиков, отметив, что часто им приходится иметь дело с вражескими дронами. «Были атаки беспилотников на энергосистему», – напомнил он. «Мы обеспечили резервным питанием все приграничные объекты «Водоканала» – как водоснабжение, так и водоотведение. Понятно, что без воды мы не сможем. Выработали свою систему по дополнительной защите подстанций, объектов энергоснабжения: выстраиваем бетонную стену, противодронные сетки». Принятые меры помогли сократить ущерб осенью, когда возросла вредоносная активность украинской стороны. «Даже когда стреляли высокоточным оружием и по центру Белгорода, и по подстанциям, эти стены позволили нам снизить объем ущерба, который наносился энергосистеме», – сообщил губернатор.

В течение 2022 года были проблемы и с работой сельхозпредприятий. «Все-таки обстрелы – реально страшно многим, хотя люди держатся». По словам Гладкова, в отношении региона идет «массированная информационная война: «завтра пойдут танки», «завтра Белгород захватят», «завтра закидают снарядами и бомбами, бегите». Там много всяких историй. Но если первые месяцы, особенно в апреле, конечно, люди были не подготовлены к этой ситуации, то сейчас уже есть понимание и возможность отличить правду от лжи». Для лучшего оповещения населения областные власти перевели «информационный блок» на круглосуточный режим работы. Жителям поясняется происхождение различного рода звуков, «даже тогда, когда происходит, отрабатывает ПВО».

В 15 населенных пунктах власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Население там больше не проживает, за исключением нескольких десятков человек, кто наотрез отказывается уезжать. Порядка 6,5 тыс. человек фактически стали беженцами на территории Белгородской области, часть из них проживает в пунктах временного размещения. Еще тысячу беженцев приютили соседние регионы. Эти граждане ранее имели свои дома в приграничье, из которых их пришлось отселить. «Мы уже туда, к сожалению, войти не можем, потому что они находятся под постоянным обстрелом, они разрушаются. Мы были вынуждены отключить от газа, от электроэнергии. Фактически дома по факту разрушаются». Тем, чей дом был разрушен, выплачивается компенсация от 50 до 100 тысяч. Первые такие случаи имели место вскоре после начала спецоперации 24 февраля 2022 года. «Когда я сам проехал и посмотрел – человек строил десять лет дом, стоит он 15 млн», – утверждает Гладков и указывает на несоразмерность компенсации, положенной по закону.

В отдаленных от границы районах, которые реже подвергаются обстрелам, власти продолжают проводить капремонт домов: крыши, кровля, внутренняя отделка. «Есть на это деньги, но вот строить новое жилье, восстановить и построить жилье тем, кто из этих отселенных населенных пунктов, мы уже не в состоянии», – пояснил Гладков. На все, что связано со сложившейся после начала СВО оперативной ситуацией, из областного бюджета потрачено порядка 12 млрд руб.

Увеличивать расходы далее проблематично. Порядка 65% доходов областного бюджета поступает в качестве налоговых платежей металлургических компаний. В 2021 году они получили хорошую прибыль, накопили запасы. «Мы за счет этого задела прожили 2022 год, потому что во второй половине стало большое падение: у нас на 39 млрд упал налог на прибыль», – добавил губернатор.

Вместе с представителями федеральных ведомств в области на месте событий побывали Сергей Кириенко и Максим Орешкин. Они провели совещание и составили протокол, где отмечены необходимые экономические и финансовые меры, которые до сих пор не потеряли актуальности.

Многие белгородские мужчины получили повестки в рамках частичной мобилизации, 4100 оказались в военных лагерях. Представители местных властей выезжают к местам, где проходит боевое сплачивание. Каждому мобилизованному выдано единовременное федеральное пособие в 195 тыс. руб. и от областных властей еще 100 тысяч. «Постарались их максимально быстро выплатить, потому что в семьях была некоторая растерянность: уходит кормилец, и каким образом будет выстроено содержание семьи – у всех переживания были».

Затем власти приняли решение об оплате за счет областного бюджета питания детей военнослужащих, призванных по мобилизации и служащих по контракту.

Белгородские «именные батальоны» численностью порядка тысячи человек стали формироваться с начала 2022 года. Вскоре после начала СВО областные власти приняли решение, что в случае ранения средней и тяжелой степени пострадавшему выплачивается 500 тыс. руб. В случае гибели сумма увеличивается до 3 млн руб. дополнительно к тем деньгам, что выплачиваются по решению Министерства обороны РФ. Расходы области по этой линии, которые также распространены на мирных жителей, достигли 15 млн руб.

Параллельно с этим по инициативе областных депутатов власти обратились к работодателям с просьбой сохранить заработную плату тем, кого призвали по мобилизации. «С каждым работодателем мы говорим, объясняем, что мобилизованные защищают Родину с оружием в руках. На сегодняшний день у нас 90% наших мобилизованных парней получают среднюю заработную плату». Словом, за ними сохраняется не только рабочее место, но и зарплата.

Говоря о посещении военных лагерей, Гладков обратил внимание на отсутствие жалоб на питание. Более сложной темой оказались одежда и экипировка. Пока идет боевая подготовка, военнослужащие носят форму, положенную по уставам.

Когда же военнослужащие попадают на передовую линию, приходит понимание, «что еще нужно нашим бойцам для того, чтобы было немножко комфортнее». Таких позиций оказалось 22. Например, полиуретановые сапоги, которые держат отрицательные температуры, по типу тех, какие носят охотники. Белгородские власти закупили их в большом количестве. По договоренности, в Дагестане закупались берцы на овчине на толстой подошве. Подобная обувь обеспечивает комфорт даже в условиях низких температур.

Областные власти также помогают с оборудованием, для чего установлены соответствующие контакты с Минобороны, ФСБ, Росгвардией и другими госструктурами, – «что бы хотели с точки зрения дополнительного снаряжения» из числа разрешенных опций. «Мы разработали в рамках обеспечения мотострелкового взвода 32 позиции», – пояснил Гладков. По его словам, на боевое сплачивание подразделения уходит пара месяцев, и приходит понимание, «что нужно: какой квадрокоптер, какой дальномер, что с биноклями, что с рациями, что с цифровыми, что с аналоговыми, в этой части мы помогаем».

Параллельно с мобилизацией на Белгородчине ведется формирование гражданской обороны. На данный счет Гладков сказал Путину следующее: «Когда я вам звонил в сентябре, когда Украина начала массированно обстреливать, особенно [город] Шебекино, первые гражданские объекты серьезные, торговые центры, аптеки, когда дети, женщины у нас погибли, я вам докладывал лично – большое количество было обращений по поводу мужского населения, которое не может быть призвано. Например, прошло несколько локальных войн – ранения или возраст, понимают, что такое война, но их уже не призовут. И тогда бросили клич, хотели посмотреть, кто откликнется, – откликнулось более 3 тыс. человек».

Из них сформирована структура, условно названная «полком». В части семь батальонов со своими командирами, они размещаются территориально. Каждую неделю эти подразделения проходят обучение и тренировки в Ростове. На обращение местных властей к МО РФ откликнулся заместитель министра Юнус-Бек Евкуров, распорядившийся выделить инструкторов. Они ведут обучение тактике, искусству управления беспилотными аппаратами, минному делу.

Следующее направление – Добровольная народная дружина в каждом населенном пункте, чтобы нести его охрану вместе с полицией. В результате снижается преступность, пресекаются попытки противника провести диверсии. Несмотря на обстрелы со стороны Украины, действия добровольных пожарных дружин помогли сохранить урожай. Благодаря их усилиям, главным образом по своевременному обнаружению очагов возгорания, число пожаров удалось сократить в три с половиной раза.

В целом, по мнению губернатора, жители области «ведут себя мужественно: не дрожат, держат [удар]».

Президент РФ также провел рабочую встречу с главой Республики Татарстан (РТ) Рустамом Миннихановым. Она состоялась 23 января и тоже содержала моменты, посвященные спецоперации. Регион расположен далеко от зоны проведения СВО. Тем не менее из числа его жителей сформировано два подразделения, задействованных в спецоперации. Это батальоны «Алга» («Вперед») и «Тимер» («Железо»). «У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены орденами Мужества. Погибшие, к сожалению, тоже есть – мы по каждому случаю очень серьезно относимся к этим задачам», – сказал Минниханов.

Оборонные предприятия, расположенные в республике, получили дополнительные задания по линии гособоронзаказа. В прошлом году Казанский вертолетный завод собрал 106 винтокрылых машин. Авиационный завод в Казани изготавливает партию из 10 авиалайнеров Ту-214 и параллельно начинает серийный выпуск модернизированных бомбардировщиков Ту-160М. КамАЗ выпустил около 42 тыс. автомашин и организует производство новой модели К5. Постановку новой модели на поток обещают завершить в первом квартале, для чего необходимо решить остающиеся вопросы с комплектующими. Вместо автомобилей «Форд» на заводе «Соллерс» будет выпускаться новый «легкий коммерческий автомобиль». Доля несырьевого экспорта РТ выросла почти вдвое, поскольку реализация сырой нефти сократилась, а продуктов нефтехимии увеличилась.

Власти РТ выделили почти 2,5 млрд руб. «в части поддержки специальной военной операции… в том числе на подшефный наш город Лисичанск», но восстановительные работы там сдерживаются из-за близости линии фронта.

Тема восстановления инфраструктуры новых территорий также обсуждалась Путиным в ходе телеконференции с членами правительства. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин рапортовал, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду было подготовлено 48 953 объекта и почти 12 тыс. км сетей. «Организованы поставки материальных ресурсов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Было направлено 188 блочно-модульных котельных для своевременного обеспечения теплом восстанавливаемых объектов. На особом контроле находятся работы в Мариуполе, Волновахе, Энергодаре, а также в Северодонецкой агломерации, имеющих наибольшее количество разрушенных и поврежденных объектов». Благодаря своевременным мероприятиям отопительный период в новых регонах РФ проходит в штатном режиме. «В рамках вашего решения о предоставлении инфраструктурных бюджетных кредитов на новые территории в сумме не менее 50 млрд руб. сейчас формируется программа мероприятий по модернизации инженерных и коммунальных объектов новых регионов с целью доведения их до нормативного состояния», – проинформировал Файзуллин.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.