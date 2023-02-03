НАТО как оболочка без конкретного содержания

Организация Североатлантического договора переживает системный кризис

Блок НАТО до сих пор воспринимается в России как некая мощная единая сплоченная военная сила с железной дисциплиной и единым жестким командованием. При этом якобы существуют некие «войска НАТО» – то есть, видимо, некие общие военные контингенты, столь же мощные и сплоченные.

Вся эта картина мира очень далека от истины. В Североатлантическом блоке давно нет никакой жесткой дисциплины. Принцип коллективной ответственности (все защищают всех) давно сменился принципом коллективной безответственности (никто не хочет защищать никого, все перекладывают ответственность друг на друга).

И, наконец, не существует никаких «войск НАТО». Военный потенциал НАТО – это сумма военных потенциалов 30 входящих в него стран, никаких дополнительных объединенных контингентов просто нет. При этом уменьшение каждого из «слагаемых» (то есть военного потенциала отдельного государства) происходит непрерывно с начала 1990-х, что ведет к уменьшению всей суммы военных потенциалов.

В годы холодной войны существовали объединенные группировки сил НАТО в Европе, в первую очередь в Германии. Но они давно уже распущены. Объединенная командная структура альянса резко сократилась и минимизировалась – так же, как и собственно вооруженные силы почти всех стран НАТО.

НАТОВСКИЕ КОМАНДОВАНИЯ

Во главе военных сил альянса сейчас имеется два стратегических командования. Причем одному из них даже формально не подчиняются и никогда не будут подчиняться никакие боевые силы.

Это Командование по трансформации НАТО, находящееся в Норфолке (США). Оно разрабатывает военно-техническую политику блока в области перспективного военного строительства, концепции применения вооруженных сил, новые формы и способы ведения боевых действий в различных условиях обстановки. Главной задачей его является повышение возможностей за счет достижения высокой оперативной совместимости войск, стандартизации вооружения и техники стран НАТО.

Командование в Норфолке координирует деятельность исследовательских центров: объединенного центра разработки концепций боевого применения (Ставангер, Норвегия), объединенного центра анализа и обобщения опыта боевых действий (Монсанто, Лиссабон, Португалия), объединенного центра боевой подготовки и практической отработки новых доктрин (Быдгощ, Польша).

Стратегическое командование операций (Монс, Бельгия) отвечает за подготовку и проведение операций во всей зоне ответственности НАТО в Европе и на Атлантике. Ему подчиняются два оперативно-стратегических командования (со штабами в голландском Брюнсоме и итальянском Неаполе) и три командования видами ВС – сухопутных войск (штаб в Измире, Турция), ВВС (Рамштайн, Германия), ВМС (Нортвуд, Великобритания). Имеются также командование ударных ВМС НАТО (Лиссабон) и командование связи и информационных систем (Монс).

Два оперативно-стратегических командования (ОСК) формально могут проводить развертывание войск и выполнять военные операции. При этом, однако, никаких войск (ни национальных, ни объединенных) в подчинении ни у одного из этих штабов нет. Это именно чисто штабные структуры, в которых работают представители всех стран альянса, причем почти все должности закреплены за конкретными странами. Понятно, что штабные офицеры вооружены в лучшем случае пистолетами.

Единственной боевой частью, юридически считающейся общенатовской, является эскадрилья самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Е-3А (16 машин), базирующаяся на военно-воздушной базе Гайленкирхен в Германии, но формально приписанная к ВС Люксембурга (каковые в реальности вообще не имеют авиации).

Фактически все эти самолеты принадлежат ВВС США, но обслуживают их интернациональные экипажи. Считать эту эскадрилью «войсками НАТО», разумеется, невозможно, тем более что самолеты ДРЛО не несут никакого вооружения.

СИЛЫ НЕТОРОПЛИВОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ

На роль «войск НАТО» формально претендуют Силы быстрого развертывания (СБР) и Силы немедленного реагирования. Их развитие идет с начала 1990-х годов, но назвать его успешным никак нельзя. В настоящее время формально существует девять корпусов СБР, но в реальности все они являются пустыми оболочками.

Так, Еврокорпус претендовал на роль важнейшей составляющей единых европейских вооруженных сил, он должен был действовать в интересах как НАТО, так и Евросоюза. В его состав должно было входить несколько дивизий, выделяемых странами-участницами. Однако в настоящее время Еврокорпус включает лишь штаб, франко-германскую бригаду (два французских полка из состава 1-й бронетанковой дивизии и три немецких батальона из состава 10-й танковой дивизии) и многонациональную бригаду поддержки.

Объединенный корпус СБР НАТО, несмотря на звучное название, состоит только из штаба (расположен в Иннсворте, пригороде британского Глочестера). Теоретически к нему могут приписываться соединения, принадлежащие ВС различных стран НАТО. Фактически к корпусу приписаны лишь 1-я связи и 104-я транспортная бригады британской армии.

Германо-голландский корпус состоит из штаба, расположенного в немецком Мюнстере, и батальона связи.

Многонациональный корпус «Северо-Восток» состоит из штаба (в польском Шецине) и бригады обеспечения (три польских и один немецкий тыловые батальоны). Впрочем, с корпусом аффилирована польская 12-я механизированная дивизия.

Французский корпус СБР состоит только из штаба, расположенного в городе Лилле.

Итальянский корпус СБР включает бригаду поддержки в Сольбяте-Олона (в ее составе – 1-й полк связи и 33-й транспортный полк из состава ВС Италии).

Испанский корпус СБР состоит только из штаба, находящегося в Валенсии.

Также только штабы входят в состав корпусов СБР Греции (Салоники) и Турции (Стамбул).

Впрочем, составными частями СБР НАТО заявлены 3-й армейский корпус ВС Греции (8-я, 9-я пехотные, 3-я связи бригады, 10-й и 15-й пехотные полки) и также 3-й армейский корпус ВС Турции (23-я мотопехотная, 52-я бронетанковая дивизии) со штабами в тех же городах. Но они являются чисто национальными соединениями, которые входят в состав армий своих стран и только по желанию их правительств – в состав Объединенных вооруженных сил НАТО. При этом Греция и Турция считают главными потенциальными противниками друг друга и проводят в настоящее время весьма независимую от НАТО внешнюю и военную политику (особенно это касается Турции).

Таким образом, все корпуса СБР состоят либо только из штабов, либо включают очень незначительные силы обеспечения (то есть подразделения тыловые, связи и транспортные).

Единственной объединенной боевой частью в составе этих корпусов является франко-германская бригада. Но ее потенциал крайне ограничен. При этом все ее батальоны на самом деле искусственно выделены из состава национальных соединений.

Надо также отметить, что СБР, вопреки названию, развертываются крайне медленно. Наполнение пустых оболочек реальными силами может занимать несколько месяцев, причем только в том случае, если на это дадут согласия национальные правительства.

НОВЫЕ РЕАЛИИ

В целом после окончания холодной войны блок НАТО утратил возможность вести войну с равным по силам противником. Это коснулось как войск, так и командных структур, как психологических, так и собственно военных аспектов. Действия России в Крыму и в Сирии вызвали в НАТО (особенно в странах Балтии и Польше) сильнейший шок и понимание того, что альянс не готов к военному противостоянию.

Предпринятые НАТО меры по «противодействию российской агрессии» носили до сих пор политическо-пропагандистский характер. Не было сформировано никаких новых частей и соединений, не были приняты новые программы вооружений или хотя бы расширены старые. И даже формирование чисто символических по размерам многонациональных контингентов в Восточной Европе выявило множество организационных и логистических проблем.

В связи с этим осенью 2017 года было принято решение о формировании новых командований, отвечающих за логистику. Данное решение было закреплено в феврале 2018 года на встрече министров обороны альянса в Брюсселе.

Вести боевые действия в Европе силам НАТО совершенно невозможно без массированной переброски войск с территории США. Для обеспечения этой переброски в июле 2019 года было восстановлено Атлантическое командование НАТО (оно же – Командование объединенных сил), штаб которого расположился в Норфолке, рядом со штабом Командования по трансформациям (которое было создано на базе прежнего Атлантического командования).

Атлантическое командование будет существовать параллельно со штабами в Нортвуде и Лиссабоне (которые отвечают за повседневную деятельность ВМС НАТО), организуя силами одновременно воссозданного 2-го флота ВМС США проводку конвоев через Атлантику и противолодочную борьбу на атлантических коммуникациях. Уровень его будет аналогичен ОСК в Брюнсуме и Неаполе.

За расширение возможностей по переброске войск непосредственно на территории Европы (управление военными перебросками и развитие соответствующей инфраструктуры европейских стран – дорог, мостов, портов) теперь отвечает Объединенное командование поддержки и обеспечения. Его штаб расположился в Германии (в Ульме), считается, что командование действует с 2019 года.

Именно на Германию де-факто лягут задачи данного командования. Германия имеет самую сильную в Европе экономику, при этом ее вклад в военные усилия НАТО в настоящее время рассматривается как совершенно недостаточный. В качестве компенсации за это на Германию будет возложена задача совершенствования за свой счет инфраструктуры по всей Европе. Численность структур этого нового командования сейчас не превышает 200 человек.

Нынешние события на Украине подтвердили недееспособность НАТО. Альянс не только не готов воевать против России напрямую, но и не способен поставить Украине адекватное количество необходимой ей техники, поскольку это может привести к разоружению самих натовских армий («Кому нужна малочисленная армия», «НВО», 21.10.22).

Летом 2022 года в Мадриде состоялся саммит НАТО, где принимались разные «судьбоносные решения» («Война объявлена, но никто не испугался», «НВО», 22.07.22). Например, вышеупомянутые Силы быстрого реагирования НАТО было решено увеличить почти в восемь раз – с 40 до 300 тыс. человек. Правда, не были прописаны ни сроки, ни механизмы, ни ресурсы для столь радикального расширения. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что за истекшие с момента проведения саммита более полугода не было сделано более или менее ничего.

Кризис НАТО является системным, никакие саммиты с этим ничего не сделают. И никакие новые командные структуры не придадут НАТО реальной эффективности. Ибо «а вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь». Те, кто годится в музыканты, поступают в «Вагнер».

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.