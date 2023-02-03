В Киеве утверждают, что не применят дальнобойные ракеты против регионов РФ, кроме новых

Киев добивается получения у стран Запада ракет с радиусом действия до 300 км

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Украина готова гарантировать, что не применит дальнобойные ракеты для ударов по территории России, за исключением тех ее регионов, которые Киев по-прежнему продолжает считать своими. С таким утверждением выступил в четверг ее министр обороны Алексей Резников на совместном заседании кабмина страны и Еврокомиссии в украинской столице.

Он заявил, что Украина добивается получения у стран Запада дальнобойных ракет с радиусом действия до 300 км. "Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", - цитирует слова Резникова агентство Укринформ.

США готовятся выделить Украине пакет военной помощи на $2,2 млрд, в который, как ожидается, войдут снаряды большей дальности, чем те, что поставлялись Киеву ранее. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Речь идет о запускаемых с земли бомбах малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км. При этом, как отмечает Reuters, США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.