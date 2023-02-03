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ТАСС

Представитель Белоруссии может войти в состав экипажа SIRIUS-23

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SIRIUS-2021
SIRIUS-2021.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Эксперимент предполагает моделирование полета экипажа в дальний космос

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Представитель Белоруссии может войти в состав экипажа годового изоляционного эксперимента SIRIUS-23, который пройдет в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН, входит в состав НЦМУ "Павловский центр") в 2023-2024 годах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе института.

Там отметили, что в ИМБП состоялась встреча руководителей института с делегацией Национальной академии наук Республики Беларусь (НАНБ). "Во время беседы <…> состоялся обмен мнениями по вопросу участия представителя НАНБ в составе экипажа 12-месячного изоляционного эксперимента SIRIUS-23", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в рамках встречи стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в области космической биологии и медицины, включая проведение совместных исследований на стендовой базе ИМБП.

Эксперимент SIRIUS (Scientific international research in unique terrestrial station, "международное научное исследование в уникальном наземном комплексе") является международным проектом, организаторами которого выступают ИМБП РАН и NASA HRP (Human Research Program - программа исследований человека). Эксперимент предполагает моделирование полета экипажа в дальний космос.

Целью изоляционных исследований является моделирование значимых событий в ходе длительного пребывания космонавтов на космической станции и при высадке на планету. С помощью экспериментов ученые планируют решить проблемы медико-биологического обеспечения полетов на Луну и нахождения на окололунной станции, а также попробовать уменьшить риски, связанные с человеческим фактором в длительных космических межпланетных полетах (в том числе на Марс).

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. В июле 2022 года в Москве завершился восьмимесячный эксперимент SIRIUS-2021. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос. 

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