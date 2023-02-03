Росгвардия усовершенствует индивидуальные аптечки бойцов в зоне СВО

Как сообщили в ведомстве, почти 99% раненных росгвардейцев получается поставить на ноги

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Росгвардия усовершенствует индивидуальные аптечки бойцов в зоне специальной военной операции в ближайшее время. Об этом в четверг сообщил заместитель директора ведомства Игорь Ильяш.

По его словам, Росгвардия занимается усовершенствованием аптечки с учетом опыта, полученного в ходе боевых действий. "Есть кое-какие дополнения в составе аптечки. Это касается жгутов, кровоостанавливающих препаратов. Я думаю, что в ближайшее время мы эту работу закончим", - сказал он по видео-конференц-связи на прошедшем в Луганске заседании гуманитарного штаба "Единой России".

Он добавил, что практически 99% раненных росгвардейцев получается поставить на ноги. "Что касается медико-психологической реабилитации, у нас работает шесть санаториев, и практически 100% раненного личного состава проходит медико-психологическую реабилитацию после оказанных медицинских услуг и лечения", - уточнил он.

Ранее замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова сообщила, что план реабилитации участников специальной военной операции, который разработан рабочей группой партии, направлен на максимальную доступность помощи при отсутствии бюрократических барьеров. По ее словам, план включает в себя меры психологической, медицинской, юридической и социальной поддержки.