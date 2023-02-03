В Италии заявили, что не будут направлять танки на Украину

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о необходимости продолжать "поставлять электроматериалы, чтобы восстановить энергосети" на Украине

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не будет отправлять Киеву танки.

"На Украину мы всегда посылали оборонительное оружие, а не наступательное, мы не отправляли танки и не будем их отправлять", - сказал он в четверг в эфире Rai Italia. Таяни добавил, что нужно продолжать "поставлять электроматериалы, чтобы восстановить энергосети" на Украине.

Глава МИД также выразил надежду, что мирные переговоры начнутся "в течение этого года". "Нельзя недооценивать риск эскалации и ухудшения ситуации, но мы должны сделать все, чтобы дверь для диалога не была закрыта, и мы должны поддержать всех тех", кто может сыграть роль в урегулировании, добавил Таяни.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте. В настоящее время готовится шестой декрет, который, как сообщали итальянские СМИ, может содержать управляемые ракеты Aspide, а также один зенитный ракетный комплекс SAMP-T, отправка которого осуществляется по согласованию с Францией.

Ранее Таяни заявил, что Италия отправила Киеву оружие на сумму до €1 млрд.