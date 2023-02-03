Войти
ТАСС

В Италии заявили, что не будут направлять танки на Украину

352
0
+1
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил о необходимости продолжать "поставлять электроматериалы, чтобы восстановить энергосети" на Украине

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна не будет отправлять Киеву танки.

"На Украину мы всегда посылали оборонительное оружие, а не наступательное, мы не отправляли танки и не будем их отправлять", - сказал он в четверг в эфире Rai Italia. Таяни добавил, что нужно продолжать "поставлять электроматериалы, чтобы восстановить энергосети" на Украине.

Глава МИД также выразил надежду, что мирные переговоры начнутся "в течение этого года". "Нельзя недооценивать риск эскалации и ухудшения ситуации, но мы должны сделать все, чтобы дверь для диалога не была закрыта, и мы должны поддержать всех тех", кто может сыграть роль в урегулировании, добавил Таяни.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте. В настоящее время готовится шестой декрет, который, как сообщали итальянские СМИ, может содержать управляемые ракеты Aspide, а также один зенитный ракетный комплекс SAMP-T, отправка которого осуществляется по согласованию с Францией.

Ранее Таяни заявил, что Италия отправила Киеву оружие на сумму до €1 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Украина
Франция
Похожие новости
18.01.2023
Кому и как передать ядерный ключ
17.01.2023
Экономист рассказал о последствиях для Парижа после оглашения реальной цены помощи Киеву
28.11.2022
США и НАТО пытаются вооружить Украину и пополнить свои арсеналы
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
05.06.2013
Флоты африканского континента
18.03.2013
«Комплексная безопасность 2013»: на пути к лидерству в сфере безопасности
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 22:49
  • 43754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 21:40
  • 2383
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 21:12
  • 2
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 03.02 14:46
  • 1
Российской космонавтике предрекли откат ко временам советских «Салютов»
  • 03.02 12:30
  • 1
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 03.02 12:02
  • 1
В Сенате Франции считают отправку солдат главным критерием участия в конфликте на Украине
  • 03.02 11:55
  • 0
AtlanticCouncil: До конца 2023 года должны быть реорганизованы сухопутные войска Украины и включать пять корпусов
  • 03.02 11:54
  • 1
Антонов: цель войны США на украинской территории - нанести России стратегическое поражение
  • 03.02 09:02
  • 6
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 03.02 08:54
  • 3
В академии РВСН заявили, что ракетный комплекс "Авангард" стал прорывом
  • 03.02 06:26
  • 2
Иран и Россия сформировали общий военно-промышленный комплекс
  • 03.02 06:25
  • 2
"НПО Энергомаш" получило лицензию на производство камер сгорания для двигателей ПД-8
  • 03.02 01:41
  • 1
Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году
  • 03.02 01:40
  • 1
Медведев: рост поставок вооружений в ВС РФ позволит нанести поражение киевскому режиму
  • 02.02 19:44
  • 50
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин