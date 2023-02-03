FT: обучение украинских военных управлению Leopard 2 начнется на следующей неделе

Ожидается, что период обучения составит около шести недель

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие приступят к обучению работе с танками Leopard 2 со следующей недели. Об этом в четверг сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, заключительные детали программы подготовки были согласованы в среду на встрече представителей военных ведомств западных стран в Германии. Ожидается, что период обучения составит около шести недель.

В среду глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала n-tv заявил, что обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с танками Leopard 2 начнется в скором времени. По его словам, это будет "не полный курс обучения, который проходят германские солдаты, а курс обучения самым ключевым навыкам".

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украине 14 Leopard и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.