Войти
ТАСС

В МО сообщили, что военные получают первую помощь на поле боя в течение 10 минут

358
0
+1
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ
Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Как уточнили в ведомстве, "комбинированная система позволяет оказывать первую помощь на поле боя и дальше в военно-полевых военных госпиталях"

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Первая медицинская помощь военнослужащим, получившим ранения, оказывается на поле боя в течение 10 минут. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев.

По его словам, в Вооруженных силах РФ "достигнуты качественно новые показатели медицинского обеспечения". "Первая помощь на поле боя оказывается в течение 10 минут, раненые поступают в медицинские учреждения в течение часа, а в госпитали - в течение суток", - сказал он по видеосвязи на заседании гуманитарного штаба "Единой России", прошедшем в Луганске.

Как отметил Серговенцев, "комбинированная система позволяет оказывать первую помощь на поле боя и дальше в военно-полевых военных госпиталях". "[Позволяет проводить] эвакуацию при использовании всех видов транспорта, включая авиационный и железнодорожный, проводить высокотехнологичные операции, медицинскую реабилитацию в военных санаториях", - сказал он.

По его данным, во всех военных округах определены 23 таких санатория. "Система медреабилитации позволяет проводить реабилитацию 60 тыс. военнослужащих в год, что соответствует текущей потребности", - подчеркнул он.

Ранее замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова сообщила, что план реабилитации участников специальной военной операции, который разработан рабочей группой "Единой России", направлен на максимальную доступность помощи при отсутствии бюрократических барьеров. По ее словам, план включает в себя меры психологической, медицинской, юридической и социальной поддержки. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.10.2019
Россия может возродить проект БЖРК "Баргузин" в ответ на новые ракеты США
10.05.2018
"Специальных "парктроников" у "Арматы" нет"
20.07.2017
"Вертолеты России" готовы создать новый вертолет-амфибию для Минобороны РФ
04.04.2017
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев совершил рабочую поездку в Севастополь
26.06.2014
Сергей Шойгу: Восточный военный округ получит до 2020 года более 13 тыс. единиц техники
27.01.2014
Ахиллесова пята авиации
02.04.2013
"Мы сможем начать строить совместную ПРО"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 22:49
  • 43754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 21:40
  • 2383
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 21:12
  • 2
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 03.02 14:46
  • 1
Российской космонавтике предрекли откат ко временам советских «Салютов»
  • 03.02 12:30
  • 1
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 03.02 12:02
  • 1
В Сенате Франции считают отправку солдат главным критерием участия в конфликте на Украине
  • 03.02 11:55
  • 0
AtlanticCouncil: До конца 2023 года должны быть реорганизованы сухопутные войска Украины и включать пять корпусов
  • 03.02 11:54
  • 1
Антонов: цель войны США на украинской территории - нанести России стратегическое поражение
  • 03.02 09:02
  • 6
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 03.02 08:54
  • 3
В академии РВСН заявили, что ракетный комплекс "Авангард" стал прорывом
  • 03.02 06:26
  • 2
Иран и Россия сформировали общий военно-промышленный комплекс
  • 03.02 06:25
  • 2
"НПО Энергомаш" получило лицензию на производство камер сгорания для двигателей ПД-8
  • 03.02 01:41
  • 1
Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году
  • 03.02 01:40
  • 1
Медведев: рост поставок вооружений в ВС РФ позволит нанести поражение киевскому режиму
  • 02.02 19:44
  • 50
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин