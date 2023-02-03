В МО сообщили, что военные получают первую помощь на поле боя в течение 10 минут

Как уточнили в ведомстве, "комбинированная система позволяет оказывать первую помощь на поле боя и дальше в военно-полевых военных госпиталях"

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Первая медицинская помощь военнослужащим, получившим ранения, оказывается на поле боя в течение 10 минут. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Серговенцев.

По его словам, в Вооруженных силах РФ "достигнуты качественно новые показатели медицинского обеспечения". "Первая помощь на поле боя оказывается в течение 10 минут, раненые поступают в медицинские учреждения в течение часа, а в госпитали - в течение суток", - сказал он по видеосвязи на заседании гуманитарного штаба "Единой России", прошедшем в Луганске.

Как отметил Серговенцев, "комбинированная система позволяет оказывать первую помощь на поле боя и дальше в военно-полевых военных госпиталях". "[Позволяет проводить] эвакуацию при использовании всех видов транспорта, включая авиационный и железнодорожный, проводить высокотехнологичные операции, медицинскую реабилитацию в военных санаториях", - сказал он.

По его данным, во всех военных округах определены 23 таких санатория. "Система медреабилитации позволяет проводить реабилитацию 60 тыс. военнослужащих в год, что соответствует текущей потребности", - подчеркнул он.

Ранее замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, глава штаба "Единой России" по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова сообщила, что план реабилитации участников специальной военной операции, который разработан рабочей группой "Единой России", направлен на максимальную доступность помощи при отсутствии бюрократических барьеров. По ее словам, план включает в себя меры психологической, медицинской, юридической и социальной поддержки.