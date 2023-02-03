Глава Роскосмоса предложил коллеге из ОАЭ организовать обмен студентами между вузами

Юрий Борисов предложил включить в программу учащихся МГТУ имени Баумана

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов обсудил с главой Космического агентства ОАЭ Салемом аль-Кубайси, а также руководством университета в городе Эль-Айн двустороннее сотрудничество. Об этом говорится в сообщении российской госкорпорации в четверг.

"Среди поднятых тем - обмен студентами между вузами двух государств. Юрий Борисов предложил включить в программу учащихся МГТУ имени Баумана", - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале.

Как уточнили в госкорпорации, Борисов также предложил взаимодействовать арабским ученым с коллегами из Института космических исследований и Института медико-биологических проблем РАН.

Накануне в Роскосмосе сообщили, что гендиректор Роскосмоса в среду во время рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с руководством космической индустрии страны и обсудил с ним перспективы сотрудничества в сфере космоса.