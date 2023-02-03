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ТАСС

Вучич: Сербия из-за отказа от антироссийских санкций осталась без союзников на Западе

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: EPA-EFE/ ANDREJ CUKIC

Президент республики считает, что Сербия способна объективно оценивать события на Украине, так как не вешает ярлыков на противоборствующие стороны

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Сербия осталась без союзников на Западе из-за принципиального отказа от политики антироссийских санкций. Об этом президент Александар Вучич заявил в четверг в ходе заседания Народной скупщины (однопалатный парламент).

"В современном мире нельзя действовать в одиночку. Когда у нас были самые тяжелые потери и войны, у нас были союзники, - напомнил президент. - Сегодня никто не стал бы воспринимать нас как союзника именно из-за военного конфликта, разворачивающегося сейчас на Украине, и из-за того, что Сербия, руководствуясь ответственной и честной позицией, не ввела санкции против Российской Федерации".

Вучич выразил мнение, что Сербия способна объективно оценивать события на Украине, так как не вешает ярлыков на противоборствующие стороны.

После начала специальной военной операции России Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

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Россия
Сербия
Украина
Проекты
Военные учения
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