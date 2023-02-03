"Протон-М" со спутником "Электро-Л" установили на стартовый стол космодрома Байконур

Старт ракеты-носителя запланирован на 12:12 мск 5 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" № 4 установлена на стартовый стол 81-й площадки космодрома Байконур. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Роскосмоса.

"Сегодня ракета космического назначения "Протон-М" с гидрометеорологическим космическим аппаратом "Электро-Л" № 4 была транспортирована на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома Байконур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Старт ракеты-носителя запланирован на 12:12 мск 5 февраля.

Спутники "Электро-Л" позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гелиогеофизические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функций в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы COSPAS-SARSAT.

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.