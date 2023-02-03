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ТАСС

Рябков: Россия рассчитывает, что Эквадор не станет поставлять оружие Украине

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как уточнили в пресс-службе МИД России, это может привести к затягиванию конфликта и дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что Эквадор воздержится от поставок вооружений Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в четверг на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. С российской стороны акцентировано, что решение ряда стран о направлении вооружений на Украину может привести к затягиванию конфликта, дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе, - говорится в сообщении МИД России по итогам встречи. - В этой связи выражена надежда, что Эквадор воздержится от подобных действий". 

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Страны
Россия
Украина
Эквадор
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