Рябков: Россия рассчитывает, что Эквадор не станет поставлять оружие Украине

Как уточнили в пресс-службе МИД России, это может привести к затягиванию конфликта и дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на то, что Эквадор воздержится от поставок вооружений Украине. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в четверг на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. С российской стороны акцентировано, что решение ряда стран о направлении вооружений на Украину может привести к затягиванию конфликта, дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе, - говорится в сообщении МИД России по итогам встречи. - В этой связи выражена надежда, что Эквадор воздержится от подобных действий".