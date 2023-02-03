Хайнань имеет ряд преимуществ для коммерческих запусков Китая

По словам специалистов, широты острова позволяют увеличить полезный груз на 10-15%

ХАЙКОУ /Китай/, 2 февраля. /ТАСС/. Остров Хайнань обладает целым рядом важных преимуществ, которые позволяют использовать местный космодром Вэньчан в качестве ключевого объекта КНР, предназначенного для коммерческих запусков в космос. Об этом сообщила экономическая газета "Цзинцзи жибао".

Она ссылается на комментарий компетентного представителя аэрокосмической отрасли КНР о том, что власти страны выбрали Вэньчан на Хайнане для реализации коммерческих проектов с учетом географических преимуществ, благоприятных социально-экономических факторов, а также из соображений безопасности. Согласно официальным подсчетам, все это позволяет существенно снизить издержки.

Широты Хайнаня позволяют на 10-15% увеличить полезный груз, который ракеты способны доставить на орбиту. Кроме того, траектории носителей, запущенных со стартовой площадки в Вэньчане, пролегают над морем, а не над густонаселенными районами.

Космодром находится на побережье, поэтому существенно облегчается транспортировка тяжелых и крупногабаритных ракет-носителей по морю прямо к месту запуска. Недалеко от Вэньчана расположены международный аэропорт Мэйлань и скоростная железная дорога - эта инфраструктура существенно упрощает посещение объекта туристами.

Как уточнил источник издания, власти активно оказывают поддержку развитию местной аэрокосмической отрасли, способствуя созданию развитого промышленного кластера. Звездный городок в Вэньчане - одна из 11 зон опережающего инновационного развития провинции. В дальнейшем Хайнань планирует "с максимальной эффективностью использовать преимущества порта свободной торговли и стартовой площадки, которая будет играть главную роль в деятельности по осуществлению [в Китае] коммерческих запусков".

Хайнань имеет важное значение для развития космонавтики КНР. Вэньчан на северо-востоке острова - это один из четырех космодромов Китая и единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - наиболее длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки.