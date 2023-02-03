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ТАСС

СБ ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине по запросу России

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Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Как сообщил источник во всемирной организации, заседание назначено на 10 утра

ООН, 2 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН утвердил проведение заседания 8 февраля по Украине, которое ранее запросила российская делегация. Об этом сообщил в четверг журналистам источник во всемирной организации.

"Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в условиях нарастающих поставок западного оружия назначено на 10 утра [18:00 мск] 8 февраля", - сказал источник. 

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