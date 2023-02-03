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РИА Новости

Путин предупредил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин предупредил, что Россия при ответе на угрозы Запада не ограничится бронетехникой

ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. России есть, чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется, весь российский народ с молоком матери впитал в себя наследие победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина - весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа, поколения победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство", - сказал Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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