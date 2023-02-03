Песков объяснил слова Путина об ответе на поставки оружия Украине

Песков: в ответ на поставки оружия Украине Россия полнее задействует свой потенциал

ВОЛГОГРАД, 2 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что России есть чем ответить на поставки вооружений Украине, по словам Пескова, Россия будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал.

"По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.

Путин, выступая в четверг в Волгограде на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщил, что России есть чем ответить тем, кто угрожает ей, и бронетехникой дело не обойдется.